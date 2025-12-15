¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Falleció el automovilista juninense que sufrió un grave accidente la madrugada del sábado

Se trata de Juan Manuel Rodríguez quien falleció en la madrugada de este lunes mientras se encontraba internado en la sala de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) luego de impactar con un camión.

Por Redacción

Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 20:17

A pesar del esfuerzo de los profesionales, no logró recuperarse de la gravedad de las lesiones, entre ellas, múltiples fracturas.

El incidente se había registrado a las 3:00 de la madrugada del sábado a la altura de la planta de Canal 10 cuando por causas que se investigan, colisionó contra un camión.

Según las primeras apreciaciones de testigos circunstancialesRodríguez se trasladaba en un Ford Focus dominio DXH 410 cuando por causas que se desconocen se cruzó de carril e impactó contra un Scania.

Asistido en un primer momento por automovilistas que transitaban y luego por personal policial, fue rescatado del rodado por efectivos del Cuerpo de Bomberos y trasladado al HIGAinconsciente.

Lamentablemente, falleció esta madrugada.

Rodríguez tenía 37 añosjuninense y domiciliado en calle Canavesio al 250.

La causa que había comenzado como lesiones graves culposas cambió la calificación a la de homicidio culposo y se encuentra en manos del titular de la fiscalía 4 del Departamento Judicial Junín.

Fuente junin24