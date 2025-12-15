No levanta: Argentino cayó como local ante La Unión de Formosa

El presente de Argentino de Junín en la Liga Nacional no mejora y este domingo volvió a perder para llegar a un récord de 1-13. En este caso la derrota fue ante La Unión de Formosa, por 85 a 66, en El Fortín de Las Morochas.

En un momento de cambios, ya que no cuenta con Aaron Pablo y Xavier Reyes, mientras que Dylan Smith está lesionado, el Turco tuvo al debutante David Shriver y arrancó bien el juego porque hasta pocos minutos antes del cierre del primer tiempo lideró el marcador; sin embargo, las malas decisiones hicieron que se vaya al descanso largo ocho puntos abajo y al regreso nada fue igual.

En el segundo tiempo, el conjunto de Adrián Capelli mostró gran parte de las falencias que viene arrastrando y, sobre todo, un magro porcentaje de triples que llegó a ser de 2/24; en tanto que los formoseños lo aprovecharon con un encendido Brandon Beavers para estirar la diferencia hasta 19.

El propio extranjero visitante fue el goleador de la noche junto a Jeremías Frontera, ambos con 17 puntos.

Argentino cerrará el año como visitante, enfrentando a Unión de Santa Fe, el 21 de diciembre, y a Racing de Chivilcoy, el 29.