La Provincia corta los subsidios a la energía a 80.000 moradores de countries

El Estado bonaerense dejará de subsidiarles la energía a unos 80.000 usuarios de alto poder adquisitivo que viven en countries y barrios cerrados del conurbano y el interior bonaerense.



Así lo anunció hoy el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa en la que, además, informó que los beneficiarios de la tarifa social deberán reinscribirse para poder mantener el beneficio.



Los cambios responden a una recategorización efectuada por el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, que elimina una de las tres categorías de usuarios (la N2) para dejar sólo dos: usuarios con y sin subsidio. Como la Provincia tiene un sistema propio, que es similar al nacional, el cambio repercute en este esquema y hace necesario recategorizar a los usuarios.



La pérdida del subsidio por tarifa social será automática para los aproximadamente 79.500 usuarios de alto poder adquisitivo que viven en barrios cerrados y que, increíblemente, están hoy incluidos en el beneficio, explicaron desde el gobierno de Axel Kicillof.



En cambio, los usuarios de sectores desfavorecidos van a poder seguir gozando del beneficio de tarifa social provincial “siempre y cuando se anoten en la página web del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y cumplan con las condiciones para acceder”, precisó Bianco.