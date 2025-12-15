Violento accidente en Ruta 5 dejó un saldo de cinco personas heridas

En la jornada de hoy, personal del Departamento Vial intervino en un siniestro de tránsito caratulado como «Lesiones Culposas», ocurrido a la altura del kilómetro 151.500 de la Ruta Nacional 5, en sentido descendente.

Según informaron los colegas de De Chivilcoy, el incidente involucró a dos automóviles particulares. El primero, un Volkswagen Vento color gris, era conducido por Hernán Alejandro Bogonos Hunter, de 25 años y domiciliado en la ciudad de Luján. Por motivos que son materia de investigación pericial, este vehículo colisionó contra un Renault Sandero color blanco.

El segundo rodado era guiado por José Luis Garmendia, vecino de Chivilcoy, quien viajaba acompañado por Mirta Beatriz Bruno, María Inés Garmendia y Lorenzo Farias.

Según se desprende del reporte oficial emitido por las autoridades de seguridad, el impacto se produjo «por causas que se tratan de establecer», situación que derivó en la rápida activación de los protocolos de emergencia.

Como consecuencia del choque, todos los ocupantes de ambos vehículos debieron recibir asistencia médica. Ambulancias del sistema SAME se hicieron presentes en el lugar para efectuar el traslado de los involucrados hacia el Hospital Municipal de Chivilcoy, donde se evaluará la gravedad de las lesiones sufridas.

En el lugar trabajó personal policial bajo la supervisión del Comisario Mayor Costa, Jefe del Departamento Operativo, para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

Fuente chacabucoenred