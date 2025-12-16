¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

deportes

Fiesta del Deport: Blas Bugiolachi fue elegido el deportista juninense del 2025

Se realizó la tradicional Fiesta del Deporte en el Complejo Municipal General San Martín, donde el Círculo de Periodistas Deportivos de nuestra ciudad definió que el taekwondista Blas Bugiolachi sea elegido como el deportista juninense más destacado del 2025 para quedarse con el Mangrullo de Oro.

Por Redacción

Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 08:15

Se realizó la tradicional Fiesta del Deporte en el Complejo Municipal General San Martín, donde el Círculo de Periodistas Deportivos de nuestra ciudad definió que el taekwondista Blas Bugiolachi sea elegido como el deportista juninense más destacado del 2025 para quedarse con el Mangrullo de Oro.

 

Bugiolachi obtuvo el Campeonato Mundial de Lucha por Equipo en el Mundial de Taekwondo, llevado a cabo en Barcelona, España, y demás logros recogidos en dicho certamen. Oriundo de Navarro, desde el 2012 se encuentra viviendo en Junín. En la actualidad, integra la escuela de Taekwondo TAA-Cova del Club Junín y practica allí desde los 5 años.

Por otra parte, el Mangrullo de Plata fue para Juan Manuel Bruno y el de bronce para Darío Pagliaricci Además de estas tres distinciones, hubo premios en varias disciplinas, reconocimientos y homenajes.

40° FIESTA DEL DEPORTE

ATLETISMO (PISTA)
Agostina Zunino – Catalina Stancato – Francisca Iúdica
Ganador: Catalina Stancato

ATLETISMO (CALLE)
Andrea Silva – José Sayes – Jonathan García – María Aguilar
Ganador: Andrea Silva

RECONOCIMIENTO
Estación Fitness By Running

RECONOCIMIENTO
Uriel Muñoz

TIRO
Sol De La Riva – Henry Goycochea – Victoria Parodi
Ganador: Henry Goycochea.

BÁSQUET
Santiago Scala – Ammiel Márquez – Gina Vaninetti
Ganador: Santiago Scala

AUTOMOVILISMO
Franco Morillo – Gabriel Ponce De León – Escuela Técnica De Junín
Ganador: Gabriel Pone De León

RECONOCIMIENTO
Filial Junín – Fana Falcon

RECONOCIMIENTO
Chivo Club Junín

RECONOCIMIENTO
Mauricio Mansilla

KÁRTING
Valentín Langarica – Tomás Lordi – Ignacio Altamirano – Ariel Franco
Ganador: Tomás Lordi

PATÍN CARRERA
Lorenzo Mosconi – Martín Pratti – Tiziano Rosso – Ema Forneris
Ganador: Martín Pratti

PATÍN ARTÍSTICO
Luisana Córdoba Elizagoyen – Angelina Marchan – Ana Rodríguez
Ganador: Angelina Marchan

RECONOCIMIENTO
Jazmín Matera

FÚTBOL FEMENINO
Micaela Navone – Yaqueline Silva
Ganadora: Micaela Navone

FÚTBOL MASCULINO
Tomás Sartori – Club Rivadavia De Lincoln
Ganador: Tomás Sartori

RECONOCIMIENTO
Fútbol Senior + 40 Del Club Villa Belgrano

RECONOCIMIENTO
Fútbol Senior +48 Del Club Villa Belgrano

RECONOCIMIENTO
Fútbol Senior +40 Del Club B.A.P.

GIMNASIA AERÓBICA DEPORTIVA
Lola Hernando – Isabella Brou – Lourdes Benvenutto
Ganador: Lola Hernando

RECONOCIMIENTO
Laura Zabala

CICLISMO
Emiliano Zanchetta – Darío Pagliaricci – Lucas Melo
Ganador: Darío Pagliaricci

RECONOCIMIENTO
Junín Empujando Límites

SÓFTBOL
Thiago Gorosito – Martín Orsi
Ganador: Martín Orsi

BOCHAS
Laureano Juárez – Alesio Lemos
Ganadores: Laureano Juárez y Alesio Lemos

NATACIÓN (AGUAS ABIERTAS)
Franco Castellazzi – Juan Balbuena – Alejo Hernández
Ganador: Franco Castellazzi

NATACIÓN (PILETA)
Lautaro Roche – Franco Castellazzi – Martina Nanzoz
Ganador: Lautaro Roche

MOTOCICLISMO
Hugo Casanovas – Gerónimo Castelli – Lautaro Perchante
Ganador: Hugo Casanovas

TEJO
Jorge Figueroa – Román Durañy – Mateo Jaime
Ganador: Jorge Figueroa

TENIS
Nicolás Rodríguez – Martina Gutiérrez – Emiliano Salamone
Ganador: Nicolás Rodríguez

ARTES MARCIALES (KICK BOXING)
Juan Manuel Bruno – Andrés Berta – Francisco Griffin
Ganador: Juan Manuel Bruno

ARTES MARCIALES (TAEKWONDO)
Marcos D ́errico – Bastian Bustamante – Blas Bugiolachi
Ganador: Blas Bugiolachi

RECONOCIMIENTO
Gabriel Balvidares

TENIS DE MESA
Mateo Vildoza – Martín Arce – Matías Genovesi
Ganador: Mateo Vildoza

TRIATLÓN-DUATLÓN
Alejandra Brandone – Gastón Rossini – Ricardo García Toro
Ganador: Alejandra Brandone

AJEDREZ
Diego Flores – Benjamín Pavón – Francina Pugliese
Ganador: Diego Flores

RECONOCIMIENTO
Escuela Municipal De Ajedrez

GOLF
Vicente Scévola – Ignacio Etchepare – María Martínez
Ganador: Ignacio Etchepare

PÁDEL
Santiago Rolla – Tomás Herrera – Lautaro Caggiano
Ganador: Santiago Rolla

NÁUTICA
Mercenario 4 – Gino Pichetti – Francisco Guaragna – Donato Pichetti
Ganador: Gino Pichetti

HÍPICA
Emma Pederzoli – Catalina Traverso – Emilia Mangini
Ganador: Catalina Traverso

VUELO A VELA
Javier Gaude – Dino Ghioni – Federico Franchini
Ganador: Dino Ghioni

VÓLLEY
Margarita Arrache – Martina Baumann – Lautaro
Rozuadonsquey –
Ganador: Margarita Arrache

HÓCKEY
Vanesa Melcon – Lucía Vilaplana – Francina Díaz
Ganador: Lucía Vilaplana

RUGBY
Juan Patricio Batac – Agustín Randone – Matías Guevara
Ganador: Juan Patricio Batac

PESCA
José Franchela – Mario Rappa – Bruno Caramés
Ganador: Mario Rappa

BOXEO
Rodrigo Cirulli – Andrés Sosa – Lucas Juárez –Micaela Burgos
Ganador: Andrés Sosa

HANDBALL
Facundo Sosa – Lautaro Tellería – Sofía Martínez
Ganador: Facundo Sosa

MOUNTAIN BIKE-RURAL BIKE
Gabriel Ramírez – Juan Melivilo – Javier Papalini
Ganador: Gabriel Ramírez

REGULARIDAD
Nicolás Nomdedeu-Santiago Nomdedeu – Oscar Espila-Sergio Gómez y Diego Padías
Ganadores: Nicolás Nomdedeu y Santiago Nomdedeu

ENDURO
Andrés Martín – Mateo Brandt – Alberto Ciraolo
Ganador: Alberto Ciraolo

CULTURISMO
Juan Giannattasio – Laura Balestrasse
Ganador: Juan Giannattasio

PREMIO REVELACIÓN 2025
Hugo Casanovas

PREMIO A LA TRAYECTORIA Y PERMANENCIA
Diego Flores

PREMIO CABALLERO DEL DEPORTE
Raúl Scaglione

ELECCIÓN DEL DEPORTISTA
DEL AÑO 2025

Tercer Premio (Mangrullo De Bronce)
Darío Pagliaricci.

Segundo Premio (Mangrullo De Plata)
Juan Manuel Bruno

Primer Premio – Mejor Deportista del
Año (Mangrullo De Oro)

Fuente laverdad
Blas Bugiolachi