Fiesta del Deport: Blas Bugiolachi fue elegido el deportista juninense del 2025

Se realizó la tradicional Fiesta del Deporte en el Complejo Municipal General San Martín, donde el Círculo de Periodistas Deportivos de nuestra ciudad definió que el taekwondista Blas Bugiolachi sea elegido como el deportista juninense más destacado del 2025 para quedarse con el Mangrullo de Oro.
Bugiolachi obtuvo el Campeonato Mundial de Lucha por Equipo en el Mundial de Taekwondo, llevado a cabo en Barcelona, España, y demás logros recogidos en dicho certamen. Oriundo de Navarro, desde el 2012 se encuentra viviendo en Junín. En la actualidad, integra la escuela de Taekwondo TAA-Cova del Club Junín y practica allí desde los 5 años.
Por otra parte, el Mangrullo de Plata fue para Juan Manuel Bruno y el de bronce para Darío Pagliaricci Además de estas tres distinciones, hubo premios en varias disciplinas, reconocimientos y homenajes.
40° FIESTA DEL DEPORTE
ATLETISMO (PISTA)
Agostina Zunino – Catalina Stancato – Francisca Iúdica
Ganador: Catalina Stancato
ATLETISMO (CALLE)
Andrea Silva – José Sayes – Jonathan García – María Aguilar
Ganador: Andrea Silva
RECONOCIMIENTO
Estación Fitness By Running
RECONOCIMIENTO
Uriel Muñoz
TIRO
Sol De La Riva – Henry Goycochea – Victoria Parodi
Ganador: Henry Goycochea.
BÁSQUET
Santiago Scala – Ammiel Márquez – Gina Vaninetti
Ganador: Santiago Scala
AUTOMOVILISMO
Franco Morillo – Gabriel Ponce De León – Escuela Técnica De Junín
Ganador: Gabriel Pone De León
RECONOCIMIENTO
Filial Junín – Fana Falcon
RECONOCIMIENTO
Chivo Club Junín
RECONOCIMIENTO
Mauricio Mansilla
KÁRTING
Valentín Langarica – Tomás Lordi – Ignacio Altamirano – Ariel Franco
Ganador: Tomás Lordi
PATÍN CARRERA
Lorenzo Mosconi – Martín Pratti – Tiziano Rosso – Ema Forneris
Ganador: Martín Pratti
PATÍN ARTÍSTICO
Luisana Córdoba Elizagoyen – Angelina Marchan – Ana Rodríguez
Ganador: Angelina Marchan
RECONOCIMIENTO
Jazmín Matera
FÚTBOL FEMENINO
Micaela Navone – Yaqueline Silva
Ganadora: Micaela Navone
FÚTBOL MASCULINO
Tomás Sartori – Club Rivadavia De Lincoln
Ganador: Tomás Sartori
RECONOCIMIENTO
Fútbol Senior + 40 Del Club Villa Belgrano
RECONOCIMIENTO
Fútbol Senior +48 Del Club Villa Belgrano
RECONOCIMIENTO
Fútbol Senior +40 Del Club B.A.P.
GIMNASIA AERÓBICA DEPORTIVA
Lola Hernando – Isabella Brou – Lourdes Benvenutto
Ganador: Lola Hernando
RECONOCIMIENTO
Laura Zabala
CICLISMO
Emiliano Zanchetta – Darío Pagliaricci – Lucas Melo
Ganador: Darío Pagliaricci
RECONOCIMIENTO
Junín Empujando Límites
SÓFTBOL
Thiago Gorosito – Martín Orsi
Ganador: Martín Orsi
BOCHAS
Laureano Juárez – Alesio Lemos
Ganadores: Laureano Juárez y Alesio Lemos
NATACIÓN (AGUAS ABIERTAS)
Franco Castellazzi – Juan Balbuena – Alejo Hernández
Ganador: Franco Castellazzi
NATACIÓN (PILETA)
Lautaro Roche – Franco Castellazzi – Martina Nanzoz
Ganador: Lautaro Roche
MOTOCICLISMO
Hugo Casanovas – Gerónimo Castelli – Lautaro Perchante
Ganador: Hugo Casanovas
TEJO
Jorge Figueroa – Román Durañy – Mateo Jaime
Ganador: Jorge Figueroa
TENIS
Nicolás Rodríguez – Martina Gutiérrez – Emiliano Salamone
Ganador: Nicolás Rodríguez
ARTES MARCIALES (KICK BOXING)
Juan Manuel Bruno – Andrés Berta – Francisco Griffin
Ganador: Juan Manuel Bruno
ARTES MARCIALES (TAEKWONDO)
Marcos D ́errico – Bastian Bustamante – Blas Bugiolachi
Ganador: Blas Bugiolachi
RECONOCIMIENTO
Gabriel Balvidares
TENIS DE MESA
Mateo Vildoza – Martín Arce – Matías Genovesi
Ganador: Mateo Vildoza
TRIATLÓN-DUATLÓN
Alejandra Brandone – Gastón Rossini – Ricardo García Toro
Ganador: Alejandra Brandone
AJEDREZ
Diego Flores – Benjamín Pavón – Francina Pugliese
Ganador: Diego Flores
RECONOCIMIENTO
Escuela Municipal De Ajedrez
GOLF
Vicente Scévola – Ignacio Etchepare – María Martínez
Ganador: Ignacio Etchepare
PÁDEL
Santiago Rolla – Tomás Herrera – Lautaro Caggiano
Ganador: Santiago Rolla
NÁUTICA
Mercenario 4 – Gino Pichetti – Francisco Guaragna – Donato Pichetti
Ganador: Gino Pichetti
HÍPICA
Emma Pederzoli – Catalina Traverso – Emilia Mangini
Ganador: Catalina Traverso
VUELO A VELA
Javier Gaude – Dino Ghioni – Federico Franchini
Ganador: Dino Ghioni
VÓLLEY
Margarita Arrache – Martina Baumann – Lautaro
Rozuadonsquey –
Ganador: Margarita Arrache
HÓCKEY
Vanesa Melcon – Lucía Vilaplana – Francina Díaz
Ganador: Lucía Vilaplana
RUGBY
Juan Patricio Batac – Agustín Randone – Matías Guevara
Ganador: Juan Patricio Batac
PESCA
José Franchela – Mario Rappa – Bruno Caramés
Ganador: Mario Rappa
BOXEO
Rodrigo Cirulli – Andrés Sosa – Lucas Juárez –Micaela Burgos
Ganador: Andrés Sosa
HANDBALL
Facundo Sosa – Lautaro Tellería – Sofía Martínez
Ganador: Facundo Sosa
MOUNTAIN BIKE-RURAL BIKE
Gabriel Ramírez – Juan Melivilo – Javier Papalini
Ganador: Gabriel Ramírez
REGULARIDAD
Nicolás Nomdedeu-Santiago Nomdedeu – Oscar Espila-Sergio Gómez y Diego Padías
Ganadores: Nicolás Nomdedeu y Santiago Nomdedeu
ENDURO
Andrés Martín – Mateo Brandt – Alberto Ciraolo
Ganador: Alberto Ciraolo
CULTURISMO
Juan Giannattasio – Laura Balestrasse
Ganador: Juan Giannattasio
PREMIO REVELACIÓN 2025
Hugo Casanovas
PREMIO A LA TRAYECTORIA Y PERMANENCIA
Diego Flores
PREMIO CABALLERO DEL DEPORTE
Raúl Scaglione
ELECCIÓN DEL DEPORTISTA
DEL AÑO 2025
Tercer Premio (Mangrullo De Bronce)
Darío Pagliaricci.
Segundo Premio (Mangrullo De Plata)
Juan Manuel Bruno
Primer Premio – Mejor Deportista del
Año (Mangrullo De Oro)
Fuente laverdad
Blas Bugiolachi