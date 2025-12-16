Arata y Burgos piden eliminar la tasa de combustible que cobra el municipio

En el marco del debate del Presupuesto y el Código Fiscal para el ejercicio 2026, la senadora provincial Valeria Arata y el concejal Fernando Burgos solicitaron la eliminación de la tasa municipal que se cobra al momento de cargar combustible.

Los referentes del Frente Renovador de Junín consideraron que ya no resulta necesario cobrar esta tasa frente al aumento permanente de los fondos que envía la Provincia de Buenos Aires para realizar obras en el distrito.

Desde el espacio señalaron que los recursos provinciales destinados a los municipios permiten hoy afrontar las obligaciones vinculadas al mantenimiento de las calles, sin trasladar más cargas al bolsillo de la ciudadanía.

Al respecto, la senadora Valeria Arata afirmó: “No podemos seguir sosteniendo tasas que encarecen la vida cotidiana de las familias. La Provincia está enviando fondos que permiten cubrir esas necesidades, por lo tanto es momento de aliviar a los vecinos y eliminar una tasa que impacta directamente en el precio de los combustibles y en toda la cadena de consumo a nivel local”.

En la misma línea, Arata remarcó que el país atraviesa una etapa en la que se discute la reducción y eliminación de tasas e impuestos: “A nivel nacional se está planteando la necesidad de bajar la presión fiscal. El municipio de Junín no puede ir a contramano de ese proceso; tenemos que acompañar con decisiones que beneficien a la gente y al desarrollo productivo”.

Por su parte, el concejal Fernando Burgos sostuvo: “La tasa de combustible ya no tiene justificación. Con los recursos que llegan desde la Provincia se pueden cubrir los gastos sin seguir recaudando sobre un insumo clave para trabajadores, comerciantes y productores”.

"Con el presupuesto y el endeudamiento que se votó en la provincia de Buenos Aires hace menos de 10 días, serán muchos los millones de pesos que llegarán a Junín para hacer obras. Por lo tanto, ya no resulta necesario seguir cobrando la tasa a los combustibles", concluyó Burgos.

Detalles de los fondos

Durante los últimos 10 años, el Gobierno de la Provincia de Buenos fue creando año tras años diferentes fondos que tuvieron y tienen como objetivo aumentar los recursos que reciben los municipios y en su mayoría, todos son destinados a obras de infraestructura y a seguridad.

El último, fue votado el pasado 4 de diciembre con la ley de Endeudamiento y se creó el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal que recibirán los municipios durante el período 2026. El mismo comprende una suma fija de 350 mil millones de pesos, que serán repartidos entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Los fondos anteriores

2016: Ley 14.807 Presupuesto Art. 32 Fondo de Infraestructura Municipal Obras públicas.

2018: Ley 15.078 Presupuesto Art. 26 Fondo Municipal de Seguridad ciudadana.

2020: Ley 15.170 Presupuesto Art. 44 Fondo Especial de Emergencia Municipal Emergencia financiera.

2022: Ley 15.310 Presupuesto Art. 38 Fondo de Infraestructura Municipal Obras y equipamiento.

2023: Ley 15.394 Presupuesto Art. 53 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad.

2024: Ley 15.480 Presupuesto Art. 61 Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal Finanzas municipales.