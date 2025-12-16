Un bombero de Tres de Febrero murió y otros 3 fueron heridos tras ser atropellados cuando apagaban un incendio

Un bombero voluntario murió y otros tres resultaron gravemente heridos tras ser atropellados mientras combatían un incendio en un basural ubicado al costado de una ruta, en la localidad bonaerense de El Palomar. El episodio golpeó de lleno al sistema de bomberos voluntarios del conurbano, donde la víctima era conocida, querida y respetada.

El siniestro se registró el lunes por la noche, cerca de las 21 horas, en el cruce de Avenida Bernabé Márquez y Ruta 201, una zona de tránsito intenso ubicada en el límite entre los partidos de Morón y Tres de Febrero. Allí, una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero trabajaba para controlar un incendio en un montículo de basura que amenazaba con propagarse hacia un pastizal cercano y, eventualmente, a viviendas de la zona.

Mientras realizaban las tareas de extinción, un automóvil los embistió violentamente, provocando un escenario caótico. Cuatro bomberos resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales. Horas más tarde, se confirmó la peor noticia: uno de ellos había muerto como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Junto a él trabajaban otros tres bomberos, que también fueron embestidos por el vehículo. Una joven de 26 años sufrió politraumatismos y una fractura expuesta en una de sus piernas, mientras que los otros dos integrantes de la dotación —un joven de 19 años y una mujer de 30— resultaron con lesiones de menor gravedad y permanecen en observación.

El auto involucrado, un Volkswagen Vento, era conducido por un hombre de 54 años, que circulaba solo. Tras el impacto, el vehículo quedó atravesado detrás del autobomba, con importantes daños en uno de sus laterales. Según informaron medios locales y confirmaron fuentes policiales, el conductor dio negativo en el test de alcoholemia realizado luego del siniestro y tiene domicilio en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero.