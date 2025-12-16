Destrucción total de un camión en la Ruta Nacional 7 a la altura de Junín

Un grave siniestro tuvo lugar en la mañana de hoy, a la altura del km. 249 de la autovía, mano descendente –Junín-Chacabuco–.

Se trata de un camión IVECO perteneciente a la empresa Transporte Oeste, que circulaba sin carga.

El chofer,domiciliado en la Ciudad autónoma de Buenos Aires, resultó ileso pese a la magnitud del fuego.

Según se informó, el camión había salido desde la provincia de San Luis y se dirigía a CABA.

En el sitio del incendio trabajaron intensamente personal del Destacamento Vial Junín y dotaciones de Bomberos quienes lograron controlar y extinguir las llamas que consumieron la unidad por completo.

Asimismo, colaboró personal del Peaje de la Ruta Nacional 7

Si bien el camión se encontraba en el préstamo, fuerzas de seguridad se abocaron a asistir al tránsito para evitar incidentes mayores.

Fotos junin24