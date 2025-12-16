Un hombre fue detenido por agredir a su pareja

Un hombre mayor de edad fue detenido por efectivos policiales de la DDI Junín por agredir verbal y físicamente a su pareja, provocándole lesiones leves. La mujer fue la denunciante del hecho que se dio luego de una discusión.

El sujeto se encontraba prófugo de la justicia y, luego de tareas de investigación del personal policial interviniente que actuaron de manera encubierta en un operativo, fue detenido en la vía pública bajo los delitos de Lesiones agravadas en contexto de violencia de género.

En la causa intervino la Fiscalía N° 6 y el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Junín.