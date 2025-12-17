Esta red de estaciones de servicio empezará a vender hamburguesas McDonald's y empanadas Mi Gusto

YPF, la empresa con mayor presencia en el sector de combustibles y retail de cercanía en la Argentina, se prepara para una transformación estratégica de sus tiendas Full a partir de 2026. El objetivo es optimizar los márgenes operativos, potenciar la identidad de la marca y ofrecer una experiencia de valor agregado que traslade la excelencia de sus proyectos energéticos a cada rincón del país.

La novedad más impactante de esta transformación es la concreción de una alianza estratégica que permitirá sumar a McDonald’s a la propuesta premium de YPF, según anunció el presidente y CEO de la petrolera Horacio Marín en un encuentro de fin de año con la prensa, realizado este martes, y anticipando algunas novedades para 2026.

El ambicioso plan se basa en la diferenciación a través de tres nuevos tipos de tiendas de conveniencia en su red de 1.700 estaciones de servicios, para lo cual la segmentación apunta a cubrir todos los perfiles de consumo.

¿Hamburguesas McDonald's y empanadas Mi Gusto en tiendas de YPF?

"Estamos cerrando una alianza con McDonald’s para que se sume a las nuevas estaciones que vamos a denominar YPF Black, donde buscamos dar un servicio premium", señaló Marín, quien explicó que este formato no solo pretende la asociación con marcas líderes, sino que elevará el estándar gastronómico a niveles de alta calidad.

El desarrollo de las estaciones y las tiendas tiene un fuerte anclaje en la transformación digital del negocio, para lo cual la petrolera optimizó entre otras iniciativas su billetera digital con la cual ofrece descuentos especiales para la carga de combustibles, y acaba de sumar el pago de servicios de más de 6.000 empresas.

También la petrolera avanzó en las negociaciones con una cadena de empanadas que, si bien eran conocidas, lo fueron mucho más cuando fueron mencionadas por el actor Ricardo Darín, en una controversia pública, por lo que todas las miradas apuntan a "Mi Gusto", y también se sumará un chef para productos de mucha calidad cuyo nombre se mantiene aún en reserva, pero que se sumará a la propuesta gastronómica.

El CEO destacó la necesidad de dar un servicio de calidad a un sector clave: "Recorremos 600.000 kms por día para abastecer de nafta a todo el país; les damos un servicio a la gente que trabaja". Además de McDonald’s y la propuesta gastronómica de autor, Marín deslizó la posibilidad de sumar otras alianzas estratégicas, mencionando a Farmacity en el segmento de alta demanda.

