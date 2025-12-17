La Provincia le puso fecha al pago del aguinaldo: cuándo cobran los estatales

Tras algunas semanas de incertidumbre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó la fecha de cobro del sueldo anual complementario correspondiente a diciembre. Según se informó oficialmente, los trabajadores estatales de la administración pública bonaerense van a recibir el aguinaldo el 20 de diciembre, es decir, el sábado próximo.

A través de un comunicado oficial, la gestión de Axel Kicillof indicó que “el pago del sueldo anual complementario correspondiente al mes de diciembre estará depositado en las cuentas de las y los trabajadores provinciales el próximo 20 de diciembre”. A comienzos de esta semana, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había dicho que “se estaba definiendo la fecha”.