Paso bajo Nivel: Pasadas las fiestas se continuaría con otra parte de la obra

El CEO de la empresa Sabavisa, Victorio Américo Gualtier informó que se está en los preparativos para iniciar una nueva etapa próximamente.

Al respecto, en una nota a laverdad, Marcelo Balestrasse informó sobre las próximas etapas en la obra de avenida Rivadavia.

“Hubo una especie de parate hasta que se resolvieran algunas cuestiones. Hay mucha ansiedad después de que la obra estuvo tanto tiempo parada. El imaginario de la gente es que una obra arranca y se vea trabajar todos los días. Esa época ya va a llegar. Por ahora hay algunas cosas que tienen que resolverse. A medida que la obra avance, se van a ir viendo días de mucha efervescencia laboral y días de parate. Pero en los galpones hay gente trabajando, haciendo armaduras. Eso no se ve, pero está”, expresó el concejal.

En cuanto a los avances, dijo que “una vez colocados los primeros puentes en las principales vías, la 1 y la 2, tiene que venir la gente de ferrocarriles a soldar determinados herrajes entre las vías y un sistema entre medio de los puentes que se llama encarrilador. Luego se hace la prueba de carga: cargar con una locomotora los puentes y medir un margen de movimiento, a través de una escala, para que el puente quede apto para la circulación de los trenes”.

Segunda etapa

Balestrasse detalló cómo serán los trabajos en las fases que se aproximan: “Ni bien pasadas las fiestas, se continuaría con otra parte de la obra. Una segunda etapa. Son los trabajos que comentó Victorio Gualtieri, que es el CEO de la obra, y los ingenieros a cargo de la misma”.

“Una vez que se habiliten las vías 1 y 2, la empresa puede empezar a hacer las excavaciones necesarias para hacer las fundaciones sobre los pilotes, que son corridas: empiezan en la vía 3 y sigue por la 4 y la 5. Estas quedarían inhabilitadas para el paso de los trenes y se permite el trabajo de la empresa. Las fundaciones son unas estructuras en forma de U que van arriba de los pilotes. Estuvieron mucho tiempo descubiertas. Son los estribos para apoyar las losas”, explicó.

A su vez, comentó que “ahora viene una etapa de hacer las vigas y esos estribos o pilas arriba de todos los pilotes de las vías 3, 4 y 5. Para eso va a haber excavaciones y quedarán a la vista los pilotes, esas columnas redondas, que hoy están enterradas”.

Tercera etapa

Pero además de ese nuevo tramo en las obras que anunció Gualtieri recientemente, Balestrasse habló sobre una nueva fase posterior.

“Luego de que lo anterior se concrete, va a empezar otra etapa de la obra. Van a venir dos grúas a colocar los dos puentes que están apoyados en la vía 3. Se trata de hacer un puente en las vías 4 y 5, que es tan grande que no se puede hacer premoldear y se hace directamente en el lugar, como si fuera una losa tradicional”, indicó.

En cuanto a fechas previstas, señaló que “todo esto es lo que sigue desde los primeros días de enero y seguramente llevará un par de meses. La buena noticia es que están dadas todas las condiciones para terminar la obra. El CEO de la empresa, Juan Fiorini, Pablo Petrecca y yo somos optimistas de que esto continúa siguiendo el plan de trabajo y sin pausa. Ojalá se pueda terminar la obra mucho antes de los dos años que tenemos por delante”.

Fuente laverdad