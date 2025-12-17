Jornadas de examen para renovación de carnets de manipulación de alimentos

La Dirección de Bromatología del Gobierno de Junín puso en funcionamiento recientemente esta nueva modalidad con jornadas simplificadas de exámenes para quienes se les venza el carnet de manipulación, quienes previamente deben inscribirse por medio de la página www.junin.gob.ar o comunicándose con el Instagram @bromatogía Junín. “Pensamos en esta medida para simplificar trámites y en respuesta a la alta demanda que teníamos”, afirmó Constanza Rebichini.

Estas jornadas de evaluación se desarrollan una vez por mes, momentáneamente en las instalaciones del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°6 del barrio San Cayetano, ubicado en Escribano y Sanabria, pero desde el área evalúan la posibilidad de replicar esta misma iniciativa en las sociedades de fomento para el 2026.

Cabe destacar que quienes aprueben la evaluación correspondiente accederán a la renovación automática del carnet de manipulación por el plazo de 3 años, mientras que aquellos que no lo hagan deberán completar la asistencia a los cursos de manipulación de alimentos que se brindan de manera abierta, gratuita y con asiduidad.

Al respecto de esta nueva metodología de trabajo, Constanza Rebichini, titular de la Dirección de Bromatología del Gobierno de Junín, expresó: “Desde hace ya unos meses desde el área de Bromatología implementamos una nueva modalidad pensada exclusivamente para todas aquellas personas que tienen que renovar sus carnets de manipulación de alimentos, quienes en una primera instancia iban a rendir a Cabina Sanitaria pero nos vimos excedidos en capacidad por el volumen de gente y decidimos concretar estas jornadas puntuales”.

Seguidamente, Rebichini detalló que “en respuesta a la alta demanda de gente que teníamos, decidimos unificar los trámites y poner una fecha en el mes destinada exclusivamente para todos los que deban renovar los carnets de manipulación”, y prosiguió: “Todos los interesados deben inscribirse por medio de un formulario cargado en la página www.junin.gob.ar o por el Instagram Bromatología Junín, y pueden elegir tanto la opción del turno mañana como el de la tarde”.

Además, la directora municipal también comentó que “una vez que las personas se inscriben por medio de las vías mencionadas, desde la Dirección de Bromatología se les pone a disposición todo el material de estudio necesario para rendir y luego acceden a las instancias evaluativas”.

Al mismo tiempo, explicó que “en caso de aprobar el examen se procederá a la renovación automática de los carnets correspondientes por el plazo de 3 años, sin la necesidad de que tengan que volver a realizar el curso sobre buenas prácticas en la manipulación de alimentos, mientras que quienes no aprueben la evaluación sí deberán volver a realizar el curso de forma completa”.

Para finalizar, Rebichini comentó que “la idea es aprovechar las comodidades y el espacio que nos brinda el CAPS N°6 del barrio San Cayetano para concretar estos exámenes todos los meses, pero también evaluamos para el año que viene la posibilidad de realizar estas jornadas puntuales en las sociedades de fomento, para continuar con la cercanía con los vecinos”.