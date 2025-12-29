Junín celebró en las calles sus 198 años

Durante toda la jornada, vecinos y vecinas pudieron disfrutar de propuestas culturales, deportivas y recreativas, con la participación de instituciones, clubes, artistas locales, agrupaciones tradicionales y emprendedores, que formaron parte activa de un festejo que volvió a poner en valor la identidad juninense y el trabajo colectivo. El escenario mayor fue uno de los grandes atractivos, con una grilla de artistas locales que ofrecieron espectáculos de gran nivel y convocaron a un público diverso y familiar, cerrando la noche con el show a cargo de la banda local “Las Morochas”.

Asimismo, artistas, productores locales, instituciones y vecinos coincidieron en realizar una valoración sumamente positiva del evento, destacando la organización, la gran convocatoria y el clima festivo vivido durante todo el recorrido. Las calles se vieron colmadas de familias y visitantes, generando un importante movimiento en el sector gastronómico y comercial, con bares, restaurantes y puestos trabajando a pleno durante ambas jornadas, consolidando a “Junín de Fiesta” como una propuesta que impulsa la economía local y fortalece el sentido de pertenencia.

Luego de recorrer el centro juninenses, el intendente Juan Fiorini destacó la gran participación de vecinos y el entusiasmo con el que la comunidad se apropia de estos festejos, y remarcó: “Junín de Fiesta se consolida año a año como un espacio de encuentro intergeneracional, en este sentido, es importante resaltar que nuestra ciudad brinda oportunidades a artistas, emprendedores y talentos locales para que puedan mostrarse y crecer, y hoy está plasmado en cada parte de este evento”.

En esa línea, el Jefe Comunal valoró el trabajo conjunto entre el Municipio, las instituciones y los distintos actores de la comunidad para llevar adelante una celebración ordenada, inclusiva y con propuestas para todas las edades, afirmando que “es una enorme alegría ver a Junín así, celebrando su aniversario en la calle, con identidad, con participación y con futuro”.

Por su parte, el senador provincial Pablo Petrecca agradeció a todas las instituciones y vecinos que forman parte activa del crecimiento de la ciudad, destacando: “Estos festejos reflejan un trabajo colectivo sostenido en el tiempo, sin dudas el aniversario es una oportunidad para celebrar, pero también para proyectar el futuro de Junín, de cara al bicentenario”.

“Junín tiene mucho potencial y muchos desafíos por delante, y el camino siempre es trabajar juntos”, sostuvo Petrecca al mismo que remarcó la importancia del diálogo permanente y la cercanía con los vecinos como una marca distintiva de la ciudad, haciendo hincapié en el talento local y la posibilidad de que artistas juninenses puedan mostrar su trabajo en escenarios de gran convocatoria.

La propuesta artística fue uno de los ejes centrales de los festejos por el aniversario de la ciudad, con una grilla que puso en primer plano el talento local y permitió que músicos y agrupaciones juninenses se encuentren con el público en un escenario de gran convocatoria.

En continuidad de realizar la apertura de la noche, el músico Ángel Faré, integrante de la banda Juan P. Oviedo, expresó su emoción por formar parte de los festejos y destacó que “tras 33 años de trayectoria, fue la primera vez que la banda fue convocada para abrir un evento de esta magnitud, frente a un marco de público multitudinario, estamos totalmente agradecidos, hay músicos muy jóvenes que hoy, disfrutaron al máximo”.

En ese sentido, el músico local señaló: “Junín es una ciudad pujante y con gran proyección regional, hay un movimiento constante de visitantes de localidades vecinas que eligen la ciudad para disfrutar, comprar y compartir actividades culturales, y eso habla muy bien del presente y del futuro de Junín”.

Por otro lado, las instituciones participantes también valoraron la convocatoria y pusieron en valor formar parte del festejo. “Nosotros tenemos un compromiso con la identidad local y el trabajo solidario, en 2026 el Chivo Club cumplirá 25 años, y tenemos una agenda de actividades ampliadas que incluirán propuestas culturales, solidarias y recreativas, agradecemos al Gobierno de Junín por siempre tenernos en cuenta, estar y acompañarnos”, expresó Adrián Salatti, del Chivo Club Junín, tras ser convocados al evento.

A su vez, desde la Asociación Parapente Junín participaron de los festejos mostrando su actividad como prestadores de turismo activo, y destacaron que “hay fuerte vínculo del paramotor con la identidad de Junín, la cual es reconocida incluso a nivel nacional, por eso desde la organización anunciamos un importante evento para el próximo año, que volverá a posicionar a la ciudad en el calendario deportivo”.

En otro orden, Alejandra Clavijo, del emprendimiento “Runa Mágica Artesanía”, valoró la posibilidad de participar como parte del patrimonio cultural juninense, y subrayó: “La visibilidad que estos eventos brindan al trabajo artesanal y al uso de materiales naturales es algo que realmente valoramos mucho nosotros como emprendedores”.

En la misma línea, Guadalupe, emprendedora de moda sustentable, destacó el desafío y la felicidad de poder mostrar propuestas basadas en el reciclaje: “Junín con el tiempo está construyendo una sociedad más comprometida con la conciencia ambiental, alineadas con el concepto de Junín sustentable, hoy para mí es una gran oportunidad participar y ser promotora de esto, agradezco el espacio y el ser tenida en cuenta”.

El clima festivo también se reflejó en la mirada de los vecinos y vecinas que recorrieron las calles y participaron activamente de los festejos por los 198 años de Junín, donde familias, jóvenes y adultos coincidieron en destacar la organización, la diversidad de propuestas y la alegría de compartir un nuevo aniversario de la ciudad en el espacio público. “Bailar tango en la calle, en el cumpleaños de Junín, es algo emocionante, la gente se acerca, aplaude, se queda mirando, es una forma hermosa de compartir nuestra cultura, el tango es parte de nuestra identidad y poder bailarlo acá, entre vecinos, es una fiesta dentro de la fiesta”, manifestaron Marta y Rubén, bailarines de tango.

Asimismo, Claudia, vecina del centro, comentó que “durante toda la tarde se vivió un clima hermoso, mucha gente, mucha alegría, Junín está lleno de vida”.

Otro de los vecinos, Mario, quien asistió junto a su familia, señaló: “Las calles colmadas y los locales trabajando a pleno, hubo muchas propuestas para toda la familia, nos reímos muchísimo con los números de los payasos en la calle, estos eventos le hacen muy bien a la ciudad y a nosotros como vecinos”.

Para cerrar, Laura, vecina del barrio Belgrano, disfrutó de la gastronomía del centro junto con sus amigas y contó: “Es lindo ver a Junín así, unido, celebrando su aniversario con propuestas para todos, decidimos venir a comer para cerrar el año, pasamos por el stand de glitter y nos llevamos como recuerdo una foto, estamos contentas”.