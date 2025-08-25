Tiburcio festejó sus 114 años

Toda la localidad de Fortín Tiburcio celebró el arribo a un nuevo aniversario de vida, con la séptima edición de la “Fiesta del Fortín” bajo el impulso del Gobierno de Junín y en articulación con todas las instituciones del pueblo.

El intendente Pablo Petrecca destacó la importancia clave que estas festividades tienen para mantener vivas las tradiciones, costumbres e identidades de los juninenses, y afirmó: “Esto nos une y mantiene vivos como comunidad”.

Esta nueva edición de la fiesta popular contó con la asistencia especial de la intendenta de General Arenales, Érica Revilla, quien agradeció a su par de Junín por la invitación y resaltó el trabajo que realizaron desde la Delegación de Tiburcio y los empleados municipales para que la fiesta sea un éxito. Además, vale mencionar que también hubo presencia de medios de comunicación de alcance nacional, con la llegada al pueblo del reconocido periodista Julio Bazán, quien fue reconocido por su labor.

Durante los dos días que duró la “Fiesta del Fortín” miles de vecinos y turistas disfrutaron de las distintas actividades que se organizaron, con espectáculos artísticos y musicales de primer nivel, el tradicional desfile de instituciones, un patio gastronómico con gran cantidad de food trucks y puestos con lo mejor de la comida autóctona. Además también hubo una gran feria de artesanos y emprendedores que aprovecharon la oportunidad para aumentar sus ventas.

A propósito del desarrollo de esta nueva evicción de la festividad popular, Darío De Francesco, delegado municipal de Fortín Tiburcio, expresó que “estamos felices por el gran éxito que tuvo esta nueva edición de la Fiesta del Fortín, la séptima que organizamos y que contó con muchísima convocatoria de gente durante las dos jornadas de duración”, y añadió: “Es una emoción muy grande la que siento porque uno trabaja mucho para esto, le pone mucho esfuerzo y nuestras expectativas se vieron ampliamente superadas”.

De Francesco también comentó que “esta es una fiesta que nació bajo la actual gestión del intendente Pablo Petrecca, él fue quien propuso desde un primer momento que Tiburcio tenga una fiesta que sea propia y cumplió con su palabra”. Luego, expuso que “este evento crece año tras año y me pone muy contento por el beneficio que genera para todo el pueblo”.

Por su parte, el intendente juninense Pablo Petrecca afirmó que “es un placer acompañar por un nuevo año a todo el pueblo de Tiburcio con esta Fiesta del Fortín, mi reconocimiento especial para Darío y todo su equipo de trabajo que hicieron un gran trabajo en la organización y salió todo de la mejor manera”y agregó: “Ver la gran cantidad de vecinos y familias que se acercaron hasta el pueblo para participar es muy lindo, sobre todo por las tradiciones, costumbres e identidades que se refuerzan con esto”.

“Las fiestas de los pueblos hablan de nuestra identidad como juninenses, ver a los bebés y niños vestidos de paisanos, a las mujeres arriba de los caballos, las danzas folclóricas y el desfile de agrupaciones tradicionalistas habla de la cultura autóctona”, aseguró el jefe comunal y aportó: “Esto nos une y mantiene vivos como comunidad, a pesar de que algunos creen que es un gasto innecesario”.

Pablo Petrecca también subrayó que “estamos felices de invertir por un nuevo año para concretar esta fiesta popular para todos los vecinos de Fortín Tiburcio y la gente de afuera que se acercó, un momento muy valioso en el que las familias pueden disfrutar y donde se genera también un beneficio importante para todas las instituciones del pueblo que tuvieron sus stands”.

“Todo lo recaudado por esta fiesta se destina completamente en beneficio de Tiburcio, con Darío como delegado que viene haciendo un enorme trabajo desde hace años para que el pueblo esté cada día mejor”, resaltó.