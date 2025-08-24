Federico Villafañe: “Para transformar la realidad hay que comprometerse”

Federico Villafañe es comerciante y empresario Pyme de Junín y desde ese lugar se integró en la lista de candidatos a concejales de Fuerza Patria, que encabeza “Turi” Burgos y que lleva a Valeria Arata como candidata a Senadora Provincial.

Desde su experiencia, Villafañe expresó que “para transformar la realidad hay que comprometerse y creo que eso es la política, la herramienta para determinar acciones transformadoras para nuestros vecinos y quiero ser concejal para ayudar a las familias de la ciudad”.

“El contexto, tanto nacional como local, es malo para Junín. Es el momento de una nueva alternativa. El vecino está muy desencantado por la falta de oportunidades, por la crisis económica en la que estamos inmersos y se ve un agotamiento en el gobierno municipal”, afirmó Villafañe.

Por eso, el dirigente de Fuerza Patria planteó que “acá se ven expuestos dos modelos, el de nuestro gobernador Axel Kiciloff basado en el trabajo y la producción o el de gobierno nacional de Milei que se dedica a la timba financiera, a la agresión, a la violencia, a la destrucción”.

En el plano local, Federico Vllafañe señaló que “el sector privado se encuentra solo, no tiene acompañamiento del estado municipal. Siempre se habla de Junín y el turismo, de Junín y su gastronomía, pero poco se hace desde el municipio”.

“Es necesario articular con las cámaras empresariales, planificar las inversiones públicas para potenciar el sector y definir una estrategia común para la ciudad.

Hoy, los esfuerzos son sólo de los privados. En la zona gastronómica de Pueblo Nuevo, donde hay decenas de restaurantes, cafés y bares con mucho potencial, quienes estamos invirtiendo somos los privados. No hay presencia del municipio”, afirmó.