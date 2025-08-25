Tensión en Junín: la provocadora reacción de José Luis Espert al ser abucheado

En el marco de la campaña electoral, tanto provincial como nacional, Javier Milei tiene programado un acto en la localidad bonaerense de Junín para este lunes, acompañado por todos los candidatos a diputados nacionales, en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que se pudo ver en los abucheos que recibió José Luis Espert.

El evento, que originalmente estaba previsto para el pasado martes pero fue suspendido por cuestiones climáticas, se realizará en el Teatro San Carlos. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) presentará oficialmente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre ellos el mencionado Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador Sebastián Pareja.

Justamente, el diputado libertario vivió un momento de tensión a su arribo al lugar, ya que fue fuertemente repudiado. El principal candidato fue recibido entre abucheos e insultos, por lo que tuvo que ser escoltado por efectivos de seguridad, aunque respondió con gestos provocadores