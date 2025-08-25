Daniel Del Curto: “Si sos honesto no servís para la LLA”

En declaraciones a Es un Montón, por Radio Provincia AM1270, afirmó que se alejó del bloque de La Libertad Avanza porque vivió “un sinfín de situaciones de nepotismo y corrupción” que lo llevaron a concluir que "esta gente es indefendible: no es lo que yo voté”.

“Pasó de todo. Tengo para escribir un libro”, detalló, y explicó que el candidato a senador por la Cuarta Sección Electoral, Gonzalo Cabezas, quien estaba en la dirección nacional de Relación con los Municipios, "nos citó a todos los coordinadores y nos dijo que hablemos con los intendentes porque les íbamos a dar $100 millones en insumos". En ese marco "hablo con Fabián Cagliardi, que me da una lista de lo que necesita", pero luego "la encajonan porque era humo”.

Del Curto agregó que "luego esta gente redobla la apuesta a través de Daniel Scioli", quien "nos pide que hablemos con los presidentes de los clubes para arreglarles el papelerío y darles un subsidio". Si bien "ya venía quemado por lo de Cabezas, accedí y hablé con 10 presidentes de clubes del distrito, pero también fue todo humo”.

El hecho más grave llegó tiempo después. El edil denunció que, cuando ingresaron $68 millones a las arcas de la municipalidad de Berisso a través de la secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), el senador provincial Carlos Curestis lo convocó a una reunión en la Cámara Alta, donde "me dijo que de los $68 millones, por lo menos les tienen que dejar el 10%, a lo que respondí: ‘No pedí nada ni pienso pedir'. Me estaban reclamando que pida coimas”.

Al ser consultado por el comporatamiento del presidente de La Libertad Avanza en la Provincia, Sebastián Pareja, advirtió que "es un impresentable, tiene doble discurso, le corta la cabeza a los propios, defiende a los corruptos", mientras que "los que somos honestos no servimos para estar en LLA". Enfatizó que se trata de "un kirchnerista", quien conduce el espacio junto a "gente de Santilli, Ritondo y Patricia Bullrich”, cuando “los verdaderos libertarios como Marra, Mondino y yo quedamos afuera. Como somos honestos no servimos para estar en LLA”, reiteró.