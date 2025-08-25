Milei visita Junín este lunes y da inicio a la campaña bonaerense

El presidente Javier Milei retomará este lunes la campaña electoral con un acto en la ciudad bonaerense de Junín, en medio de la polémica por los audios que denunció Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en el área de Discapacidad.

El evento se realizará en el Teatro San Carlos a partir de las 17.30 y tendrá las mismas características que el que había sido suspendido la semana pasada por cuestiones climáticas. Según confirmaron desde La Libertad Avanza, la intención es que Milei presente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

En el acto estarán presentes el diputado José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador libertario en PBA, Sebastián Pareja, entre otros referentes.

También se espera la participación de dirigentes provinciales que buscarán una banca en la Legislatura y el Senado bonaerense, en el marco de una campaña que avanza marcada por las denuncias que rodean al oficialismo.