Intensa actividad de efectivos policiales: Realizan varias detenciones

Se realizaron varios procedimientos en el marco de los operativos preventivos dispuestos pata el fin de semana.

Hubo aprehensiones por robo, hurto, resistencia a la autoridad, infracción a la ley de drogas, violación de domicilio, por portación de arma blanca, y ebriedad y desorden.

En el marco de los operativos preventivos dispuestos para el fin de semana, los cuales surgen de las reuniones de coordinación que se llevan a cabo semanalmente entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Gobierno Local, las distintas dependencias de la ciudad llevaron a cabo varios procedimiento con aprehensiones y secuestros.

Uno de los procedimientos llevados a cabo fue realizado en horas de la tarde por el Grupo Motorizado de UPPL, en Cte. Ruíz y Canavesio interceptaron a una motocicleta Mondial 100 cc conducida por un sujeto de 18 años de edad, ello tras una breve persecución tras hacer caso omiso a los uniformados tras intentar ser identificado y darse a la fuga. El mismo fue aprehendido por el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD trasladado a Comisaría Primera y puesto a disposición de la Justicia. En cuanto a la motocicleta, la misma fue secuestrada por carecer de documentación habilitante y puesta disposición del Juzgado de Faltas local.

En un operativo llevado a cabo en horas del mediodía en la nueva terminal de ómnibus, efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL procedieron a la identificación de un sujeto de 19 años de edad, oriundo del Conurbano Bonaerense, más precisamente de a localidad de Claypole, a quien se le secuestró oculto entre sus prendas de vestir envoltorio con marihuana y un arma blanca. El mismo fue aprehendido por INFRACCION LEY 23.737 e INFRACCION ARTICULO 43 KEY 8031, trasladado a sede de Comisaría Primera y puesto a disposición de la Justicia.

En otro de los procedimientos realizados, efectivos del Comando de Patrullas en recorrida en horas de la tarde procedieron en calles Malvinas Argentinas y Almafuerte a la aprehensión de tres sujetos mayores de edad quienes fueran captados por operadores del Centro de Monitoreo del Gobierno Local egresar de un predio molinero ubicado sobre calle Brasil con bolsas. En poder de los mismos se les secuestró dichas bolsas con varios metros de cables. Los mismo fueron trasladados a sede Policial por el delito de HURTO y fueron puestos a disposición de la Justicia. Asimismo se estableció que uno de estos delincuente posee pedido de detención en el marco de causa caratulada ROBO AGRAVADO a requerimiento del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Junín.

En otro procedimiento realizado, efectivos de UPPL en horas de la madrugada procedieron en calles Falucho y Paraguay a la identificación de un sujeto de 47 años de edad a quien le secuestraron en su poder un envoltorio con marihuana y otro con cocaína. El mismo fue aprehendido por INFRACCION LEY 23.737, trasladado a sede Policial y puesto a disposición de la Justicia.

Efectivos del Comando de Patrullas, en otro de los procedimientos realizados en horas de la tarde procedieron en una vivienda de calle Alemania al 300 aproximadamente a la aprehensión de un sujeto de 24 años de edad, quien se hallaba en el interior del inmueble (sin moradores) no pudiendo justificar su permanencia en el mismo. Se lo trasladó a sede Policial por el delito de VIOLACION DE DOMICILIO Y DAÑO EN CONCURSO REAL y fue puesto a disposición de la Justicia.

