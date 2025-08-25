Convocan a una movilización en la Plaza 25 de Mayo en rechazo al arribo de Milei

Este lunes visitará Junín el presidente Javier Milei, para encabezar el acto de lanzamiento de la campaña bonaerense. Del mismo serán parte ministros, funionarios, y candidatos a legisladores provinciales y nacionales.

En la previa, se supo que a las 17 horas habrá una movilización a la Plaza 25 de Mayo, convocada por distintos sectores en rechazo a las polítias del gobierno nacional. Se dará, a su vez, en medio de un escándalo por presunto caso de corrupción, que involucran a los funcionarios más importantes del gobierno.