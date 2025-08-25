Fuerza Patria intimó a los libertarios por desplegar una campaña sucia en la Cuarta

El escándalo por graves denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad salpica al Gobierno de Javier Milei, pero no detiene la campaña sucia en la Cuarta sección. El espacio libertario desplegó carteles en la región con el provocador mensaje que banaliza el “Nunca Más” y el peronismo salió a frenar la avanzada.

En concreto, desde Fuerza Patria en General Pinto se intimó a La Libertad Avanza a retirar los pasacalles con el lema “Kirchnerismo Nunca Más” que fueron ubicados sobre otros carteles de candidatos o referentes del peronismo en la zona. En la zona, por ejemplo, se pudo visualizar sobre un cartel del gobernador Axel Kicillof y del intendente local, Fredy Zavaterelli, impactando en la visual del mismo.

El espacio político del presidente tomó como lema de campaña uno de los símbolos más fuertes de la recuperación de la democracia en la Argentina, después de una dictadura cívico militar que dejó a compatriotas muertos, exiliados, 30 mil desaparecidos y cientos de nietos y nietas apropiados que todavía no pudieron recuperar su identidad, además de una severa crisis económica y política.

Ahora, además de exponer una campaña sucia, en la región impacta el escándalo del pedido de coimas que investiga la justicia. Es que el candidato a senador por la Cuarta Sección Electoral, Gonzalo Cabezas, fue mencionado por el concejal de Beriso Daniel de Curto como uno de los involucrados en una trama de retornos relacionada a la obra pública.