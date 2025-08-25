Cristina anticipó visita de Milei y afirmó: "Nos va a dar un apalancamiento importante"

El primer candidato a concejal por La Libertad Avanza en Junín, Diego Cristina, anticipó lo que será la visita del presidente Javier Milei este lunes. En ese sentido, se mostró confiado en que la visita será un "espaldarazo" para el espacio.

"Creemos que es un acontecimiento histórico porque viene el presidente, vienen los ministros, vienen todos los candidatos a diputados de la provincia. Tiene una envergadura por demás de importante, porque si bien han venido en otros momentos presidentes a nuestra ciudad, la verdad que nunca en un acto de tal magnitud", resaltó.

En diálogo con Junín Digital, el postulante expresó: "Sí, confiamos que nos va a dar un apalancamiento importante, un sustento por demás de importante de cara a las elecciones del 7 de septiembre y estamos sumamente expectantes, confiados en nuestra lista".

"Estamos sumamente confiados en nuestra lista, tenemos esperanza y vamos a hacer una muy buena elección. Nuestra lista es la de 2206, es la lista oficial, la lista violeta con el águila de la Libertad Avanza", concluyó.