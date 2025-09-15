"El mal uso de la Telemedicina", tema de una reunión del consejo directivo del Colegio de Médicos Distrito VI

Este sábado 13. se llevó a cabo en la sede del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires. Distrito VI, en calle Belgrano 164 de Junín. La reunión ordinaria del Consejo Directivo del distrito en forma presencial.

En la misma se realizó el trabajo de las comisiones y luego dió comienzo el plenario.

En la oportunidad se trató el siguiente orden del día: lectura y consideración del acta de la sesión anterior; Informe de Tesorería y Asesoría Contable; Informe de Mesa Directiva y de los Delegados al Consejo Superior; informe de la Asesoría Letrada; estado de los Sumarios; informe del Tribunal de Especialidades; informe de las Comisiones; informe de la E.S.E.M.; informe de los Consejeros; Lectura de Altas y Bajas del Período: Agosto.

La Telemedicina

Uno de los temas principales que fue tratado en dicha reunión, y sobre el cual se explayaron los distintos integrantes del Consejo, como así también, los asesores del distrito, fue el panorama actual del mal uso de la telemedicina, lográndose una opinión unánime sobre las falencias con que cuenta el sistema, como así también, la invasión informática, sobre datos sensibles que tienen que ver con la confidencialidad de las historias clínicas de los pacientes.

Quedaron facultados los integrantes de la mesa directiva, como así también, los asesores para hacer conocer a la opinión pública el sentir de todos los colegiados.