Entidades profesionales médicas insisten en la necesidad de la presencialidad en la consulta

El Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas, CONFEMECO, en representación de los Colegios y Consejos Médicos de todo el país, emitió un comunicado en el cual "expresa su más firme y categórico rechazo a la teleconsulta médica entendida como el sustituto del acto médico presencial".

Se agregó que "la Medicina no puede ser comprendida como un trámite virtual de consumo masivo. El Acto Médico presencial es el pilar fundamental que garantiza calidad, ética y humanidad en la sagrada atención de los pacientes. Pretender reemplazarlo, por una pantalla mediante, significa degradar y banalizar nuestra profesión, poniendo en riesgo la salud de la población".

"Denunciamos -se agregó- que detrás de la promoción de la teleconsulta como modalidad alternativa, se esconden intereses económicos de corporaciones financieras, tecnológicas y prestadoras de salud, que buscan reducir costos a expensas de la calidad asistencial, precarizar la tarea del médico y mercantilizar la salud de los argentinos".

CONFEMECO señaló en el comunicado que "la teleconsulta puede considerarse como una herramienta complementaria, útil en ciertos casos de seguimiento o de interconsulta entre profesionales, pero bajo ningún punto de vista aceptaremos que se imponga como modelo de atención".

Considera que ello implica "negar el valor insustituible de la anamnesis directa y el examen físico correspondiente; aumentar los riesgos de diagnósticos erróneos y consecuentemente tratamientos inadecuados; romper el vínculo humano imprescindible que constituye la base de la confianza en la relación médico paciente; transformar el derecho a la salud en un simple servicio de mercado; no poder conocer en forma fehaciente si el operador detrás de la pantalla es un profesional de la medicina debidamente certificado y habilitado para ejercer".

"Desde CONFEMECO, defenderemos con firmeza el Acto Médico Presencial, como un patrimonio ético, científico y social. Rechazamos toda política pública o iniciativa privada que intente imponer a la teleconsulta como reemplazo del encuentro entre médico y paciente", se expresó la entidad profesional médica.

También se convocó "a las autoridades nacionales y provinciales, a nuestros legisladores a la sociedad en su conjunto a no permitir que la salud se convierta en un negocio de características deshumanizadas. La defensa de la atención médica presencial, es la defensa de la salud de todos los argentinos".

Firmaron el comunicado los doctores Mauricio Eskinazi presidente de CONFEMECO y Gustavo Arturi, secretario general de la entidad.

También adhirieron con su firma los doctores Rubén Tucci (Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires), Julio Bedini (Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe Primer circunscripción), Alberto Tuninetti (Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, Segunda Circunscripción); Mauricio Figueroa (Colegio de Médicos de la provincia de Catamarca), Roberto Delgado (Colegio de Médicos de la provincia de Misiones), Sergio Barrera Ruiz (Consejo de Médicos de la provincia de Jujuy), Jorge Jañez (Consejo de Médicos de la provincia de Santiago del Estero), Ignacio Roldan (Consejo de Médicos de la provincia de Santa Cruz), Aída Karam (Consejo de Médicos de la provincia de La Rioja), Héctor Oviedo (Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba).