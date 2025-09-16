Marcha Federal Universitaria: También habrá una movilización en Junín

Este miércoles en el centro de la Ciudad de Buenos Aires se espera una importante convocatoria por parte de diferentes sectores que confluirán al Congreso de la Nación para realizar la tercera Marcha Federal Universitaria. Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados se discutirá el rechazo al veto contra la ley de financiamiento de las universidades que firmó Javier Milei.

La convocatoria está planteada desde las 17 en la zona del Congreso, aunque diferentes organizaciones se concentrarán desde otros lugares para marchar hacia la zona del acto central. Por tanto, a las 18 comenzará el acto central, donde se aguardan diferentes oradores. Todo será bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”.

Marcha en Junín

En la ciudad de Junín también habrá una movilización en defensa del financiamiento de las universidades que vetó el presidente Javier Milei. La cita será a las 19 horas en el SUM "Mario Meoni" de la UNNOBA.