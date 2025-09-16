Presupuesto 2026 con motosierra: Milei busca recortar beneficios de Zona Fría a usuarios juninenses

El presidente Javier Milei intentará nuevamente eliminar la ampliación del régimen de zona fría, alcanzada en 2021 a través de una ley nacional que incluye descuentos en las tarifas de gas (de entre 30 y 50%) en 90 distritos bonaerenses con bajas temperaturas durante el invierno.

Cabe destacar que en 2024, el gobierno nacional intentó sacar el beneficio a través del proyecto original de la Ley Bases – proponía revisar los fondos fiduciarios- pero la falta de respaldo político hizo que el oficialismo desistiera de su pretensión.

Ahora, en el proyecto de Presupuesto 2026 anunciado por el Jefe de Estado a través de cadena nacional en su artículo 72 establece: “Deróganse los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637”.

En otros términos, quitar el subsidio a todas las localidades bonaerenses y de provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza y despojar a más de 3,1 millones de hogares con descuentos en la tarifa de gas natural.

Entre los perjudicados entrarían los 19 distritos de la cuarta sección, que de aprobarse elproyecto tal como arribó quedarían sin el subsidio. De lograr aval legislativo, únicamente quedará en pie el beneficio para la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe de Mendoza, tal como lo establece el Régimen de Zona Patagónica sancionado en 2002.