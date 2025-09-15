Candidatos bonaerenses de Fuerza Patria en el PJ Nacional

Este lunes, en la sede del Partido Justicialista nacional, ubicada en Matheu 130, se llevó adelante una reunión con los candidatos y candidatas que integran la lista de Fuerza Patria para las elecciones legislativas por la provincia de Buenos Aires.

El objetivo del peronismo unido, es sumar la mayor cantidad de legisladores y legisladoras nacionales que permitan construir una mayoría en el Congreso para frenar el ajuste y las reformas que el gobierno de Milei busca imponer en contra de los argentinos y argentinas. En este sentido, se busca retener las bancas actuales y ampliar su representación para garantizar que no se continúe avanzando contra los derechos de los trabajadores, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, estudiantes y los sectores populares.

Durante la reunión, se establecieron los lineamientos generales de una campaña electoral clave para poner límites desde el Poder Legislativo al ajuste y la crueldad de Milei y su gobierno, entendiendo la necesidad de contar con una amplia mayoría que impida al presidente vetar leyes que detengan las medidas de un gobierno cruel e insensible al sufrimiento del pueblo argentino. Pero este desafío no es solo detener el modelo de destrucción que impulsa Milei: se trata también de construir una alternativa superadora, con esperanza y firmeza, que devuelva la confianza en el futuro a millones de argentinos y argentinas. En este contexto, la unidad de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa es clave para afrontar este desafío, confiando en el poder del pueblo para derrotar este modelo con su voto.

A su vez, en el encuentro se hizo hincapié en la importancia del protagonismo de las mujeres, y la participación del movimiento nacional y popular: la dirigencia política, los gremios, los movimientos sociales, las organizaciones territoriales y la juventud, reafirmando la unidad que nos fortalece. Estuvieron presentes representantes de todos esos espacios. Asimismo, se reafirmó la necesidad de avanzar en una estrategia nacional que trascienda las fronteras bonaerenses. Muchas provincias miran con expectativa el triunfo en la provincia de Buenos Aires como punto de partida para un proyecto federal que devuelva esperanza a la Argentina.

Finalmente, se volvió a exigir el fin de la proscripción y la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del principal partido opositor del país, injustamente detenida hace más de tres meses. Con esperanza, con unidad y con el pueblo como protagonista, el 26 de octubre será un paso decisivo para frenar el ajuste y construir una nueva mayoría para la Argentina.

Estuvieron presentes Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla Corti, Agustina Propato, Hugo Moyano (h), Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Fernanda Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta, María Velázquez, Luis Calderaro, Aldana Rodríguez Golisano y Daniel Catalano.