Ahora Petrecca celebró que Milei escuchó el reclamo de los bonaerenses en las urnas

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, quien asumirá como senador provincial el próximo 10 de diciembre, analizó el discurso que brindó el presidente Javier milei donde presentó el Presupuesto 2026.

"Después de dos años sin presupuesto, el Presidente presentó un proyecto que contempla algunas de las demandas que los bonaerenses expresaron en las urnas", aseguró el jefe comunal local, en referencia al contundente triunfo de Fuerza Patria en los comicios del pasado 7 de septiembre.

Y agregó: " Ojalá no sea solo oportunismo político, sino el inicio de una nueva etapa del gobierno, de consensos y acuerdos. Desde Junín vamos a seguir insistiendo por las obras que nuestro municipio y sección necesitan. Como lo dijimos desde un principio: para mejorar, hay que ESCUCHAR y GESTIONAR. No tiene que haber más lugar para la soberbia e indiferencia cuando la gente la está pasando mal".

"El camino NO es el odio, los gritos ni la prepotencia. Una vez más el pueblo demostró que la construcción es desde la humildad. Porque la problemas son muchos y las herramientas escasas", concluyó.