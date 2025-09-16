Arata: "El triunfo del 7 de septiembre es un gran impulso para Fuerza Patria"

Tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones 2025 bonaerenses, la senadora provincial electa por la Cuarta sección electoral, Valeria Arata, se refirió a los comicios y afirmó que el pasado 7 de septiembre se le puso un "freno a la motosierra del Gobierno nacional", y se mostró confiada de cara a las elecciones nacionales.

En diálogo con el sitio Diputados Bonaerenses, la legisladora juninense atribuyó la derrota de La Libertad Avanza en seis de las ocho secciones electorales al "hartazgo de los vecinos".

"No tengo dudas de que el triunfo del 7 de septiembre es un gran impulso para Fuerza Patria y creo que nos vamos a imponer más contundentemente en octubre. Más cuando el Gobierno no hizo un mea culpa y dijo que iba a acelerar en la misma línea, que no hace más que traer dolor y tristeza a los argentinos", analizó la dirigente del Frente Renovador.