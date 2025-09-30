Búsqueda laboral para Chacabuco y Junín

Empresa agropecuaria incorpora Responsable de Logística para su equipo de trabajo.
✅ Requisitos:
- Experiencia comprobable de más de 5 años en el área (no excluyente que sea en el rubro agropecuario).
- Conocimiento en administración eficiente de todas las actividades de la cadena de suministro.
- Experiencia en organización interdepartamental y trabajo en equipo.
- Residencia en la zona Junín – Chacabuco, Prov. de Buenos Aires (excluyente).
📩 Si cumplís con los requisitos, enviá tu CV a: recursoshumanos@sumidas.com.ar
Fuente chacabucoenred,com