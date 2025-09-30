¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ciudad

Búsqueda laboral para Chacabuco y Junín

Empresa agropecuaria incorpora Responsable de Logística para su equipo de trabajo. Requisitos y contacto 

Por Redacción

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 10:00

Empresa agropecuaria incorpora Responsable de Logística para su equipo de trabajo.

✅ Requisitos:

  • Experiencia comprobable de más de 5 años en el área (no excluyente que sea en el rubro agropecuario).
  • Conocimiento en administración eficiente de todas las actividades de la cadena de suministro.
  • Experiencia en organización interdepartamental y trabajo en equipo.
  • Residencia en la zona Junín – Chacabuco, Prov. de Buenos Aires (excluyente).

📩 Si cumplís con los requisitos, enviá tu CV a: recursoshumanos@sumidas.com.ar

Fuente chacabucoenred,com