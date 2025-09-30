Junín: Para divertirse, destrozaron una cámara de seguridad del municipio y terminaron detenidos

Dos jóvenes fueron detenidos en Junín luego de una serie de allanamientos simultáneos ordenados en el marco de una causa por vandalismo. La investigación quedó a cargo de la DDI Junín, tras la denuncia de un vecino de 62 años.
El hecho ocurrió el jueves 18 de septiembre a las 04:26, cuando dos personas dañaron una cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad, ubicada en calle Larrorya, a metros de Dr. Betancourt.
LA INVESTIGACIÓN
Agentes de la DDI analizaron imágenes del COM y de cámaras particulares, logrando identificar a los sospechosos: A.T.R. (20 años) y L.E.R. (21 años). Con estos elementos, la Justicia autorizó los allanamientos donde secuestró:
- Las prendas de vestir que habrían usado los imputados durante el hecho.
- El bastón de madera empleado para dañar la cámara.
La causa fue caratulada como “daño agravado por ser ejecutado en cosas de valor científico, cultural o en bienes de uso público”, quedando los jóvenes a disposición de la Justicia.
Fuente infocielo