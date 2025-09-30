Junín: Para divertirse, destrozaron una cámara de seguridad del municipio y terminaron detenidos

Dos jóvenes fueron detenidos en Junín luego de una serie de allanamientos simultáneos ordenados en el marco de una causa por vandalismo. La investigación quedó a cargo de la DDI Junín, tras la denuncia de un vecino de 62 años.

El hecho ocurrió el jueves 18 de septiembre a las 04:26, cuando dos personas dañaron una cámara de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad, ubicada en calle Larrorya, a metros de Dr. Betancourt.

LA INVESTIGACIÓN

Agentes de la DDI analizaron imágenes del COM y de cámaras particulares, logrando identificar a los sospechosos: A.T.R. (20 años) y L.E.R. (21 años). Con estos elementos, la Justicia autorizó los allanamientos donde secuestró:

Las prendas de vestir que habrían usado los imputados durante el hecho.

El bastón de madera empleado para dañar la cámara.

La causa fue caratulada como “daño agravado por ser ejecutado en cosas de valor científico, cultural o en bienes de uso público”, quedando los jóvenes a disposición de la Justicia.

