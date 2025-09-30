Se desarrolló el baile inclusivo por el Día de la Primavera en City Rock

El tradicional festejo se llevó a cabo en las instalaciones de dicho comercio gastronómico de la ciudad, donde gran cantidad de chicos y adultos disfrutaron del baile por la llegada de la primavera, en un ambiente seguro y amigable. Desde el Municipio destacaron la importancia de fomentar el esparcimiento y la diversión para una mayor autonomía e inclusión de las personas con discapacidad.

A propósito de esta iniciativa, Paula Blanco, coordinadora de la Dirección para Personas con Discapacidad, manifestó que “estamos muy contentos por haber concretado por un nuevo año el baile por el Día de la Primavera, vino mucha gente a participar del mismo y hubo mucha alegría por parte de los chicos que bailaron y festejaron la llegada de la primavera”. Luego, dijo: “Agradecemos a todos los que se acercaron para pasar un buen momento y a las familias por la confianza”.

Seguidamente, Blanco comentó que “además de los familiares, también vinieron muchos acompañantes terapéuticos que estuvieron presentes junto a los chicos y chicas para que ellos se puedan divertir”, y añadió: “Queremos agradecer también a Juan Pablo (Mansilla) y a toda la gente de City Rock por la buena predisposición para que podamos concretar este baile aquí”.

La coordinadora también subrayó que “es muy importante que todos estos chicos y chicas tengan un espacio para el esparcimiento y la diversión, porque eso también hace a su autonomía y desarrollo personal”, y completó: “Agradezco al equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano que apoya esta iniciativa como todos los años, un evento que es muy esperado por los chicos y que pudimos concretar de la mejor manera”.

Por su parte, Juan Campenni, director de Desarrollo Humano, indicó que “estamos muy contentos por la convocatoria de chicos y familiares que tuvimos en esta nueva edición del baile por el Día de la Primavera, se nota cómo lo disfrutan y toda la expectativa que tienen durante el año para participar de este evento”. Al mismo tiempo, expresó: “Quiero destacar el gran trabajo que realizan los profesionales del Municipio en pos del objetivo de ser una ciudad inclusiva”.

Campenni también manifestó que “en la Secretaría de Desarrollo Humano contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y gran calidad, del cual hay que sacarse el sombrero porque todos los días ponen el cuerpo, las ganas y toda la energía para estar a la altura de las circunstancias y eso se nota en el acompañamiento de chicos y adultos que se sienten incluidos”.

“Agradecemos a la gente de City Rock por poner a disposición sus instalaciones para que podamos concretar esto, y a todos los que hacen que propuestas como estas sean posibles para que Junín sea cada día más inclusivo”, concluyó el director municipal.

Fuente: Gobierno de Junín