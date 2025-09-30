Aprehensiones por hurto, tentativa de robo, infracción a la ley de Drogas y desobediencia

Se llevaron a cabo varios procedimientos durante el transcurso de los últimos días. Se registraron aprehensiones por hurto, tentativa de robo, infracción a la ley de Drogas, desobediencia y capturas.

Entre los aprehendidos hay sujetos oriundos del conurbano bonaerense y Mendoza.

En el marco de los dispositivos de seguridad dispuestos para el fin de semana, tras las reuniones de coordinación se diagraman una serie de medidas preventivas para varios puntos de la ciudad, tendientes a incrementar la presencia policial en los barrios previniendo y disuadiendo delitos y faltas en general.

En uno de los procedimientos realizados, efectivos del Destacamento Policial Laguna de Gómez procedieron en un domicilio de calle Avellaneda al 1900 aproximadamente a la aprehensión de un sujeto de 42 años de edad el cual se hallaba allí incumpliendo medida cautelar dispuesta por la Justicia en favor de su ex pareja una mujer de 44 años de edad. El mismo fue trasladado a sede Policial por el delito de DESOBEDIENCIA y puesto a disposición de la Justicia.

Otro de los procedimientos realizados se registró en horas de la mañana en barrio 9 de Julio, allí efectivos del Comando de Patrullas procedieron en una obra en construcción ubicada en calle Canavesio al 60 aproximadamente a la aprehensión de cinco sujetos de 22, 21, 34, 35 t de 24 años de edad, todos oriundos de las localidades de Caseros y Moreno del Conurbano Bonaerense quienes previo violentar candado de portón intentaran sustraer materiales varios. Los mismos fueron trasladados a Comisaría Primera por el delito de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA y puestos a disposición de la Justicia.

También efectivos del Comando de Patrullas en horas de la madrugada intervinieron en otras de las aprehensiones llevadas a cabo, esta vez en Barrio Progreso, allí tras tomar conocimiento sobre la sustracción de objetos de un domicilio ubicado en calle Lugones al 800 aproximadamente y de tareas investigativas realizadas en la inmediatez solicitaron a la Fiscalía en turno una orden de allanamiento en la urgencia para un domicilio cercano al del hecho, procediéndose allí al secuestro en la urgencia de un lavarropas a paleta y a la aprehensión del morador de la vivienda, un sujeto de 35 años de edad, el cual fue trasladado a Comisaría Segunda por el delito de ROBO y puesto a disposición de la Justicia.

Otra aprehensión se registró en horas de la tarde Mayor López y A Rodríguez momentos en que efectivos del Grupo Motorizado de UPPL procedieron a la identificación de un sujeto de 18 años de edad a quien le secuestraron en su poder un envoltorio de nylon con marihuana. En consecuencia se procedió a la aprehensión del joven por INFRACCION LEY 23.737 se lo trasladó a Comisaría Primera y fue puesto a disposición de la Justicia.

En un operativo de identificación de personas llevado a cabo en la nueva terminal de ómnibus de la ciudad, efectivos de rondines de UPPL procedieron a la identificación de un sujeto de 57 años de edad, oriundo de la Provincia de Mendoza, estableciéndose a través del sistema informático del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que el mismo poseía pedido de captura activo en causa caratulada AVERIGUACION DE PARADERO, a requerimiento de UFI N° 1 Instrucción N°. 20 de esa provincia. Se efectivizó la aprehensión del mismo, se lo trasladó a sede Policial a los fines de cumplimentar con los recaudos legales correspondientes.

En el marco de una causa por la sustracción de una motocicleta Honda modelo Tornado y de objetos de vehículos en zona del predio de la Sociedad Italiana en un trabajo en conjunto llevado a cabo por Investigadores de Comisaría Segunda y pares del mismo Gabinete de la ciudad de Mercedes, en donde estos últimos lograron efectivizar la aprehensión de un sujeto de este medio con amplio prontuario Policial en dicha localidad, quien tenía en su poder la moto sustraída. Inmediatamente los pesquistas de este medio viajaron a Mercedes procediendo allí a realizar un allanamientos en la urgencia en un domicilio logrando secuestrar prenda de vestir y dinero en efectivo. Luego de ello se trasladó al aprehendido a esta ciudad y fue puesto a disposición de la Justicia por el delito de HURTO.

Fuente laverdad