Un intendente echó a Scioli de un stand en La Rural: "Sos la peor gestión turística de la historia"

El intendente de Termas del Río Hondo echó a Daniel Scioli del stand de Santiago del Estero en la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en el predio de La Rural en Palermo.

"Sos la peor gestión turística de la historia", le dijo Jorge Mukdise, el jefe comunal de la ciudad santiagueña, al secretario de Turismo de la Nación, cuando se acercó al puesto de la provincia norteña.

"La verdad que no deseaba estar en el stand cuando pasara el secretario de Turismo de la Nación, y cuando vi que se acercaba no quería que se saque una foto con Las Termas porque como destino nunca nos ayudó desde que está en la cartera de Turismo de la Nación", explicó Mukdise.

"Y cuando se acercó al stand reaccioné diciéndole no tenés derecho a estar aquí, es una vergüenza, sos la peor gestión turística de la historia", reveló Mukdise.

"Reconozco que me exacerbé, lo vi muy suelto me puso muy mal su presencia porque desde que está al frente de la cartera de Turismo no hizo nada por nuestro destino turístico termal y le dije que visite otras provincias", dijo el intendente.

Fuente lapoliticaonline