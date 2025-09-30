Nación confirmó que retomará la obra del Paso Bajo Nivel

El flamante ministro del interior de la nación, Lisandro Catalán, mantuvo un encuentro con el intendente de Junín, Pablo Petrecca, y confirmó que el gobierno nacional reanudará la obra del Paso Bajo Nivel.

Al respecto, el funcionairo expresó que "me reuní con el intendente de Junín, Pablo Petrecca y el secretario de Transporte, Luis Pierrini, para la firma de una carta de intención mediante la cuál se acordó que el Gobierno nacional retomará los trabajos de construcción del paso bajo nivel en la intersección de la Av. Rivadavia y las vías del ferrocarril San Martín".

"La reactivación de las tareas de infraestructura, descontinuadas en agosto de 2023, garantizarán la finalización de los trabajos y la apertura del cruce vehicular", afirmó.