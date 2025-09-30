El juninense Ojeda afirmó que la oposición quiere "quebrar el superávit y voltear al gobierno"

Joaquín Ojeda, titular de la UGL XXXI del PAMI Junín y candidato a diputado nacional por LLA, se expresó respecto a las elecciones legislativas del próximo 26 de septiembre y apuntó contra la oposición.

El dirigente, que integra el espacio de Las Fuerzas del Cielo, expresó que "sabemos que el Congreso está en una situación de toma por parte del kirchnerismo, como lo que Milei llama el partido del estado, que es la clase política en general".

"Están en una situación de que quieren utilizar el poder mayoritario que tiene para quebrar el superávit, para voltear al gobierno y la idea nuestra es sumar gente, que pueda ganar con votos e ideas esta batalla que es existencial para la Argentina", afirmó Ojeda.