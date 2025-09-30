Cerró la inscripción al Concurso de Cuento Corto para adolescentes con más de 80 participantes

La Fundación Ciudad Abierta hizo saber que el pasado domingo 21 de septiembre cerró la inscripción al Concurso de Cuento Corto para adolescentes, con una participación que superó las expectativas, más de 80 jóvenes se inscribieron entre ambas categorías.

Este certamen, destinado a estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Junín, tiene como propósito fomentar la escritura creativa y ofrecer un espacio de expresión a las miradas, inquietudes y sueños de los adolescentes.

En esta primera edición participaron alumnos de distintas instituciones educativas: Escuelas Secundarias Nº1, Nº6, Nº7, Nº9, Nº14 y Nº22; Escuelas Técnicas Nº 1 y Nº 2, Escuela D. F. Sarmiento (UNNOBA); Colegio Padre Respuela y Colegio San José.

A partir de ahora comienza la etapa de preselección, a cargo de la Prof. Lourdes Pedroza (Fundación Ciudad Abierta) y el Taller de Lectura «Por amor a las palabras», coordinado por Mariel Leonardelli de la ONG Sumarte.

El presidente de la Fundación Ciudad Abierta, Maxi Berestein expresó “Estamos orgullosos de la gran participación alcanzada y profundamente agradecidos a los jóvenes por la confianza y también a los docentes y a las instituciones educativas que promovieron el concurso dentro de las Escuelas. También queremos agradecer a los auspiciantes que colaboran con este concurso Banco Credicoop, Naldo, Librería Dorrego, Editorial Rama Negra y TECHNOIA.

Las obras preseleccionadas pasarán luego a la evaluación del Jurado Definitivo, integrado por los escritores Juan José Becerra, Luciano Molina y Clara Alexandra Garrido.

Para finalizar Berestein dijo «Con este concurso no solo buscamos reconocer el talento de los adolescentes, sino también construir un espacio cultural que les permita expresarse. Creemos que cada cuento escrito abre una ventana a nuevas miradas sobre nuestra ciudad y nuestro tiempo. Apostar por la palabra de los jóvenes es apostar por el futuro cultural de Junín”.