Bomberos sofocaron un incendio de pastizales en Circunvalación: se afectaron tres hectáreas

Pasada la medianoche del primer día de 2026, un llamado al número de emergencias 100 alertó sobre un foco ígneo en la intersección de la Avenida de Circunvalación y calle Posadas. Al arribar la primera dotación a la 1.43 de la madrugada, los efectivos constataron un incendio de pastos naturales y cardos que se propagaba rápidamente sobre un sector de vegetación seca y topografía compleja.

Operativo cerrojo y apoyo

Ante la intensidad del fuego y la extensión del foco, se solicitó apoyo inmediato. El operativo se reforzó hasta completar cuatro dotaciones, compuestas por una autobomba, un camión cisterna y dos unidades de ataque rápido.

Las tareas se centraron en un ataque directo y maniobras de confinamiento para evitar que las llamas continuaran expandiéndose. En total, el fuego afectó una superficie aproximada de 3 hectáreas. Tras un enfriamiento exhaustivo y el control de puntos calientes, una dotación permaneció en el lugar realizando la correspondiente guardia de cenizas.

Claridad ante la preocupación

Debido a la visibilidad de las llamas, se generó preocupación en los vecinos y comentarios en redes sociales que las autoridades salieron a aclarar. Desde el cuerpo de Bomberos subrayaron que, pese a la espectacularidad de este tipo de incendios, la situación estuvo controlada en todo momento.

"Se priorizó el control de la propagación. Las instalaciones del complejo a cielo abierto de fiestas, Costanera Club, nunca estuvo en riesgo", explicaron fuentes oficiales, destacando además que dicho establecimiento cuenta con la vegetación corta como medida preventiva, lo cual facilitó las tareas de defensa. Asimismo, lamentaron ciertos comentarios inapropiados que circulan y que, en ocasiones, empañan el esfuerzo de las dotaciones que trabajan durante horas en terrenos de difícil acceso.

El operativo finalizó sin que se registraran personas lesionadas ni daños en estructuras edilicias, regresando las unidades a la base tras asegurar que no hubiera riesgo de reignición.