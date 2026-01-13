Invitan a vecinos propietarios a integrar la oferta de alojamientos y fortalecer el circuito turístico local

Desde la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de Junín informaron que los alojamientos temporarios se consolidan como una de las modalidades más demandadas por quienes visitan la ciudad y, frente a este crecimiento, convocan a vecinos que dispongan de casas, departamentos o quintas a regularizar y habilitar sus propiedades para sumarse a la oferta turística local.



Para quienes estén interesados, señalaron que el formulario y los requisitos pueden descargarse desde la página web www.junin.tur.ar, en el apartado “Manual del Inversor”, y que además se brinda asesoramiento presencial en la oficina de Turismo ubicada en Mitre 16.



Desde el área mencionada destacaron que este escenario se da en un contexto de fuerte movimiento turístico en la ciudad, con visitantes que eligen Junín como destino durante todo el año. También señalaron que esto es posible gracias a la diversidad de propuestas, junto a los atractivos naturales, culturales y recreativos, posicionando al distrito como uno de los destinos más visitados de la provincia de Buenos Aires, con impacto positivo en la economía local.



Vale recordar que Junín decidió sancionar una ordenanza en el año 2019, mediante la cual el Municipio comenzó a trabajar de manera articulada con vecinos interesados en habilitar alojamientos temporarios. Esta normativa permitió ordenar y regular la actividad, incorporar nuevas modalidades al sistema turístico y brindar mayores condiciones de seguridad tanto para quienes prestan el servicio como para quienes visitan la ciudad.



A propósito de esto, Luis Bortolato, subsecretario de Turismo del Gobierno de Junín, se refirió al inicio de esta actividad y señaló: “Junín fue uno de los destinos pioneros en la provincia en generar una normativa que permitiera habilitar legalmente todas las modalidades de alojamiento que fueron surgiendo en los últimos años a nivel mundial, esta es una modalidad que comenzó a desarrollarse formalmente a partir de la ordenanza aprobada en 2019, donde realmente es para destacar el crecimiento sostenido que viene registrando el sector de los alojamientos temporarios”.



Asimismo, explicó que “antes de esta ordenanza, muchas ciudades no contaban con herramientas para incorporar a su oferta propuestas como cabañas, bungalows, hostels, hoteles boutique y alojamientos temporarios en casas, departamentos o quintas, y esta normativa permitió ampliar el abanico de opciones y consolidar una oferta diversa que hoy incluye hoteles, apart hoteles, hosterías, cabañas y distintas modalidades de alquiler temporario, fortaleciendo la competitividad turística de Junín”.



“Se trata de una de las modalidades más demandadas en los últimos años, con una ocupación muy alta en la presente temporada, Junín recibe cada vez más consultas de personas interesadas en habilitar este tipo de alojamientos, es por eso que desde el Municipio recomendamos exclusivamente aquellos establecimientos que se encuentran debidamente registrados, ya que esto brinda condiciones de seguridad tanto para los turistas como para quienes prestan el servicio y, además, evita intermediaciones innecesarias”, indicó en relación a la actualidad del sector.



En esta línea, el funcionario, se refirió al inicio de la temporada y destacó: “Se está dando con muy buenos niveles de ocupación, especialmente en sectores como el Parque Natural Laguna de Gómez, zonas rurales y periurbanas, complejos de cabañas camino a la Laguna, áreas de quintas y propuestas en localidades como Agustín Roca, este crecimiento sostenido genera la necesidad de ampliar la oferta disponible para responder a una demanda que continúa en aumento”.



Por último, el subsecretario sostuvo que “Junín tiene un futuro turístico muy prometedor y el desafío es acompañar ese crecimiento con mayor cantidad y calidad de propuestas, garantizando estándares de servicio y seguridad que aseguren una experiencia positiva para quienes eligen la ciudad como destino, por este motivo, invitamos a vecinos que cuenten con viviendas o departamentos disponibles a sumarse a esta modalidad, se trata de una alternativa que permite incorporarse rápidamente al mercado y generar ingresos”.



A su turno, Leo Latina, integrante del equipo de Desarrollo Turístico del Gobierno de Junín, brindó detalles sobre los requisitos y el procedimiento para adherirse al sistema de alojamientos temporarios, y señaló: “Los interesados en recibir información o aquellos que directamente se decidan por habilitar su propiedad, pueden acercarse a la oficina ubicada en Mitre 16 para informarse sobre las condiciones necesarias para habilitar este tipo de alquileres, trámite que puede realizarse para todo el Partido de Junín”.



“Una vez recabada la información, el proceso continúa en la oficina de Habilitaciones, ubicada en Rivadavia 80, además en la página web del Municipio se encuentra disponible el Manual del Inversor, donde se pueden descargar los requisitos y formularios correspondientes para tener todo a mano, año a año se busca simplificar el procedimiento para facilitar la inscripción de nuevos adherentes y acompañar al vecino a hacerlo, estamos a disposición para eso”, afirmó sobre la metodología que se lleva adelante.



Finalmente, Latina destacó que “se flexibilizaron algunas exigencias que anteriormente representaban una traba para muchos vecinos, como la presentación de planos oficiales, ya que actualmente, para viviendas de hasta 500 metros cuadrados, es suficiente un croquis, esta medida permite que casas, departamentos, PH o incluso propiedades rurales puedan acceder de manera más ágil al sistema, ampliando así la oferta de alojamientos temporarios y acompañando el crecimiento turístico de Junín”.