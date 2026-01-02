Centro comercial a cielo abierto de calle Rivadavia: Los trabajos de planificación y diseño comenzarían este mes

En declarciones periódisticas al programa “Amanece que no es poco” por LT20 Radio Junín, El vicepresidente de la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) carlos Cappelletti, adelantó que “los próximos 7 y 8 de enero los profesionales de CAME van a estar en la ciudad de Junín para comenzar con el trabajo conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, encabezada por el Arq. Juan Pedro Dillon, de manera tal de empezar a diagramar el futuro centro comercial que se implementará sobre calle Rivadavia”.

En continuidad, sostuvo que “personalmente voy a ayudar y colaborar con todo lo que necesario para avanzar con este proyecto para nuestra querida ciudad de Junín”.

Fondos municipales

Recordemos que en el mes de octubre pasado, Pablo Petrecca había anunciado que los fondos reservados por si llegado el momento el Municipio debía hacerse cargo de la obra del Paso Bajo Nivel de calle Rivadavia, finalmente se destinarán en parte para avanzar con un proceso de puesta en valor y embellecimiento del centro comercial a cielo abierto de Rivadavia, desde San Martín hasta Libertad.