ATUNNOBA cerró otro año de lucha y advierte: "Sin presupuesto ni diálogo, el sistema universitario corre peligro"

El cierre de 2025 encuentra a los trabajadores NoDocentes de la UNNOBA en un escenario de máxima alerta. En un contexto nacional marcado por la incertidumbre laboral y el ajuste presupuestario, el gremio liderado por Jorge Mendoza intensificó sus reclamos por paritarias libres y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, advirtiendo que "el hilo siempre se corta por lo más delgado".

Fuerte presencia en la agenda nacional

La actividad de ATUNNOBA no se detuvo en el plano local. Mendoza participó activamente de la movilización convocada por la CGT en Capital Federal el pasado jueves 18, jornada que coincidió con un paro NoDocente que alcanzó un 90% de acatamiento en todo el país.

Además, el gremio -representado por Jorge Mendoza, Secretario General, y Cristina Granero -Secretaria de Actas- formó parte del Consejo Directivo Nacional de la FATUN, donde se analizaron tres ejes urgentes:

La estrategia frente al proyecto de Reforma Laboral en el Senado.

El rechazo al Presupuesto 2026 que avanza en Diputados.

La acción judicial iniciada por la Federación ante el incumplimiento gubernamental de la Ley de Financiamiento Universitario y la estrepitosa pérdida salarial del 2025.

Memoria, Derechos Humanos y Reflexión

No todo fue debate técnico-salarial. ATUNNOBA participó de un emotivo encuentro organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de FATUN, donde se presentó el libro de Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. "Fue un encuentro cargado de emoción y reflexión colectiva que nos convoca a seguir construyendo una sociedad más justa", destacó Mendoza, resaltando también el homenaje realizado a Carlos De Feo y el mapeo de trabajadores desaparecidos durante la última dictadura.

Un 2026 bajo la bandera de la unidad

"La idea es mantener la unidad, estar solidarios y organizados frente a un año que también será de lucha, ante una etapa de incertidumbre", concluyó Mendoza. El dirigente enfatizó que el objetivo primordial sigue siendo tender un puente de diálogo con el Gobierno Nacional para debatir pilares fundamentales como los salarios, la inversión en ciencia y técnica, y las becas estudiantiles, entendiendo que sin educación pública no hay posibilidad de mejora para la sociedad argentina.