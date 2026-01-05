Posverso 2026 ya tiene sus protagonistas: 53 artistas de 11 países serán parte de la Bienal

El 2025 cierra con noticias de alto impacto para la cultura regional. Tras un intenso trabajo de curaduría, POSVERSO BIENAL reveló el listado de los 53 artistas que darán vida a su segunda edición. El evento, que nació en el corazón de la galería Hotel Dada bajo la dirección de Silvio De Gracia y Ana Montenegro, consolida su estatus como una de las citas de arte contemporáneo más relevantes del cono sur.

Una selección sin fronteras

La edición 2026 será un verdadero mapamundi artístico. Participarán creadores de 11 naciones, incluyendo representantes de Argentina, Brasil, Marruecos, Finlandia, Canadá y México, entre otros.

Nombres muy relevantes de la escena internacional, como Santiago Sierra (España) y Mounir Fatmi (Marruecos) compartirán espacio con referentes argentinos como Silvia Rivas, Ana Laura Cantera, Andrés Denegri, Virginia Buitrón, Teresa Pereda y Diego Alberti.

Entre los artistas internacionales, también vale mencionar a Marilá Dardot (Brasil), Rosemberg Sandoval (Colombia), Fernando Baena (España), Simone Moraes (Brasil), Wendy Yashira (Perú) y Enrique Jezik (México).

En cuanto a los países representados, los artistas proceden geográficamente de América del Norte, Latinoamérica, África y Europa, completando un total de 11 naciones participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, España, Finlandia, Italia, Marruecos, México y Perú.

El talento local, presente

La Bienal no solo mira hacia afuera; también reafirma la potencia de la escena regional y los artistas locales. En este núcleo se incluyen, entre otros, Hebe Argentieri, Susana Nazer, Silvina Torviso, Daniel Sarobe, Carlos Macheratti y Luciano Pozo, quienes aportarán su mirada desde disciplinas tan variadas como las artes visuales, la música experimental y la joyería contemporánea.

"Del encantamiento y el horror" Ese es el concepto que atravesará toda la Bienal. En un mundo marcado por el agotamiento del sistema actual, POSVERSO busca en las poéticas experimentales una forma de "disidencia". Es una invitación a recuperar la conexión perdida entre la humanidad y los saberes ancestrales o precientíficos.

Coordenadas para el 2026:

Fecha: Del 22 de agosto al 3 de octubre de 2026.

Sede organizadora: Galería Hotel Dada.

Propuesta: Cruce de lenguajes, poesía expandida y arte contemporáneo.

Tras el éxito de la primera edición en 2024 (que involucró a más de 100 artistas en 20 sedes), el equipo de Hotel Dada ya trabaja a contrarreloj para superar las expectativas en este ambicioso proyecto que posiciona a Junín en el mapa del arte global.

Vías de contacto: hoteldada_galeria_arte

https://www.instagram.com/hoteldada_galeria_arte/