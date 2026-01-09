Con el apoyo de los libertarios, Fiorini logró el presupuesto 2026 y mantener la Tasa de combustible

Este viernes fue aprobada la fiscal impositiva y el presupuesto 2026 gracias al apoyo de los ediles libertarios (cinco votos) y de la UCR (una adhesión). De esa manera quedó vigente la polémica "Tasa al combustible" que se intentaba dejar sin efecto

Como estaba previsto también, Fuerza Patria rechazó de plano el expediente elevado por el Ejecutivo sujeto a una serie de modificaciones posteriores.

Alianza La Libertad Avanza levantó la mano a favor del proyecto tras haber negociado la afectación de la tasa vial a mejoras concretas en los barrios, como bacheo y cordón cuneta, a diferencia del unibloque de la libertaria Belén Veronelli, quien votó a favor del Presupuesto en general, pero solicitó la derogación de las tasas conexión de Agua Corriente, de conexión a la red de Cloacas, de mantenimiento de Infraestructura de Redes de Gas Natural y de acceso al Uso de la Red Municipal de Gas Natural Estas dos últimas gravan el consumo domiciliario de gas en un 15% y un 12% respectivamente. La radical Orlanda D`Andrea acompañó de manera general.

Finalmente, Fuerza Patria, con ocho representantes en el recinto, levantó la mano por la negativa tanto en el caso del Presupuesto como de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, cuestionando la continuidad de la tasa vial y otros incrementos.

El Presupuesto alcanza los 60.000 millones de pesos, y según lo expuesto por el oficialismo en más de una oportunidad, más del 70 por ciento del mismo se destina a gastos operativos, mientras que el resto se orienta a inversiones para obras y programas municipales. En tanto que el aumento de tasas será del 14 por ciento anual, dividido en tres tramos.

La sesión

Con la presencia de 20 concejales y 19 mayores contribuyentes se inició pasado el mediodía de este viernes la sesión en el Concejo Deliberante de Junín en la que quedó aprobado el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Fiscal Impositiva.

Tras la presentación de la presidenta del cuerpo, Agustina De Miguel, se dio lectura al orden del día y a los despachos de comisión tratados en conjunto posteriormente.

El concejal Marcelo Balestrasse, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, leyó cada uno de los despachos de los diferentes bloques. Sabido de antemano eran las negativas expresadas por los concejales de Fuerza Patria y de las menciones de Belén Veronelli (LLA) respecto de la derogación de las tasas conexión de Agua Corriente, de conexión a la red de Cloacas, de mantenimiento de Infraestructura de Redes de Gas Natural y de acceso al Uso de la Red Municipal de Gas Natural Estas dos últimas gravan el consumo domiciliario de gas en un 15% y un 12% respectivamente.

El bloque de concejales de Fuerza Patria decidió no acompañar la aprobación del Código Fiscal, la Ordenanza Impositiva y el Presupuesto Municipal 2026, por considerar que estas herramientas fueron tratadas sin el diálogo necesario y sin contemplar las propuestas que presentamos para defender a las familias de Junín.

El Presupuesto 2026, que supera los 60 mil millones de pesos, se apoya mayoritariamente en el esfuerzo de la comunidad juninense a través de la recaudación de tasas municipales. Sin embargo, ese esfuerzo no fue acompañado por una discusión profunda sobre las prioridades del gasto ni por medidas concretas de alivio para los sectores más afectados por la situación económica actual.

Desde Fuerza Patria presentamos propuestas orientadas a lograr un esquema más justo y equilibrado, que tenga en cuenta la capacidad de pago de los vecinos, el comercio local, los trabajadores y los jubilados. Lamentablemente, ninguna de estas iniciativas fue incorporada, ni siquiera desde el Ejecutivo Municipal se explicó por qué se rechazaron o no se tuvieron en cuentas nuestros aportes. Esta acción, evidencia la falta de voluntad de diálogo por parte del Municipio y del bloque de concejales del oficialismo.

Entendemos que el Presupuesto no puede analizarse de manera aislada. La forma en que se recauda y la forma en que se gasta son parte de un mismo modelo de gestión. Por eso, al no acompañar el Código Fiscal ni la Ordenanza Impositiva, resulta coherente y responsable no acompañar un Presupuesto que se sostiene sobre esas mismas bases.

Nuestra postura no es una negativa al debate ni a la construcción de consensos. Por el contrario, reafirmamos nuestra vocación de seguir trabajando por un Estado municipal más justo, transparente y cercano a la realidad cotidiana de los vecinos y vecinas de Junín.

Desde Fuerza Patria vamos a continuar defendiendo una gestión municipal que escuche, dialogue y gobierne con sensibilidad social, priorizando las verdaderas necesidades de la comunidad.