Tamarit apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por el recorte a la educación

El rector de la UNNOBA, Guillermo Tamarit, manifestó su preocupación por el deterioro salarial del personal universitario desde la asunción del Presidente Javier Milei, el cual se siguió profundizando en 2026 ante una inflación acumulada de, aproximadamente, 6% desde el inicio del año.

La reflexión de la máxima autoridad de la UNNOBA formó parte de la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Superior: “El aumento anunciado sería de 25.000 pesos en el caso de los docentes, lo que, naturalmente, no repara ninguna situación, pero además nos alerta respecto a que seguimos perdiendo. No solo no podemos recomponer lo perdido, sino que seguimos perdiendo frente a la inflación”.

En ese marco, Tamarit anunció que en la próxima reunión del Consejo Interuniversitario Nacional rectores y rectoras de universidades nacionales discutirán, principalmente, dos temas: la necesidad de realizar un llamado a paritarias (para docentes y personal no docente) y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, aprobada por el Congreso y no implementada por el gobierno nacional. “Es necesario recuperar salario atrasado, pero también discutir el salario 2026”, insistió.

El rector recordó que, al finalizar 2025, el gobierno nacional presentó una nueva Ley de Financiamiento Educativo para que, “implícitamente, se derogue a la anterior”. Sin embargo, esto no tuvo ningún tipo de tratamiento por parte del Congreso. “A corto plazo no vemos ningún tipo de solución, ni de perspectiva de diálogo (entre el gobierno y los actores universitarios). La preocupación, naturalmente, es creciente. Estamos en el inicio de clases y ya se iniciaron las medidas de fuerza por parte de sectores docentes y no docentes, los cuales, a todas luces, tienen motivos sobrados para reclamar”.

También fijó la posición de la UNNOBA en ese sentido: “Nosotros queremos preservar la universidad, su actividad y fundamentalmente a los estudiantes, que no pueden ser la variable de ajuste de este conflicto, como siempre decimos”, señaló Tamarit. Sin embargo, aclaró que, aunque la Universidad no cierre para evitar seguir deteriorando la calidad educativa, esa posición “no implica que ‘esté todo bien’”.

Al mismo tiempo, el rector también expuso que los salarios no son “el único problema” que sufren las universidades y, en esa línea, se refirió al impacto negativo que tienen estas políticas del gobierno “en la formación de los estudiantes, en las posibilidades del desarrollo de ciencia y tecnología, y en la infraestructura de la universidad”.