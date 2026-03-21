Caliri: "El peronismo de Junín está vivo y con ganas de gobernar"

El secretario general electo del Partido Justicialista local, Javier Caliri, aseguró que “el peronismo de Junín está vivo y con ganas de gobernar”. Tras lograr el triunfo en las elecciones internas, el dirigente de La Cámpora también remarcó la importancia de seguir ampliando la unidad.

Caliri celebró la participación de los afiliados y expresó que el resultado “refleja la vigencia del peronismo en la ciudad y el apoyo a la lista que llevaba la foto de Néstor Kirchner en la boleta”.

Destacó: “Hubo una gran movilización de compañeros y compañeras. El peronismo de Junín está vivo y con ganas de gobernar. En este nuevo mandato, con Fernando Burgos como presidente, tendremos un PJ para que todas y todos puedan participar”.

Amplió: “Nuestra lista pidió por Cristina Libre, también expresó una fuerte postura crítica frente al gobierno nacional y ratificó la construcción de una alternativa política para la ciudad. Y en esos puntos vamos a seguir trabajando”.

“Es importante destacar que nosotros no creemos en los nombres salvadores ni mágicos sino en proyectos colectivos que es el camino que nos llevará al triunfo gracias al esfuerzo de toda la militancia”, subrayó.

Completó: “Desde el partido vamos a desarrollar una política que convoque a todos los compañeros y compañeras que coincidan con estos puntos y quieran construir una alternativa para que el peronismo vuelva a gobernar”.

Caliri también indicó que en los próximos días se realizará un análisis más detallado del resultado electoral y del mapa interno que dejó la elección. “Corresponde hacer una lectura política más fina de lo que pasó. Eso nos toca a nosotros y también a los demás compañeros”, señaló.

En ese sentido, apeló a una consigna histórica del movimiento para plantear la etapa que se abre tras la interna. “Somos del peronismo clásico que sostiene que el que gana conduce y el que pierde acompaña”.

Por último, dijo: “A los espacios que conformamos esta unidad nos toca conducir esta etapa en el PJ reconociendo algunas referencias políticas inmediatas, que tienen que ver con algunos logros, como el triunfo obtenido en las elecciones legislativas de 2025 con Fuerza Patria. Ese impulso nos permitió ganar en estas internas y ahora queremos volver a ganar en las generales de 2027. Vamos hacia ese nuevo objetivo”.