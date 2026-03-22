Tragedia en la Ruta 5 dejó un fallecido tras un violento choque

Un fatal accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 157, donde colisionaron un camión de la empresa Vía Cargo y un automóvil.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2.30, cuando el camión, que circulaba en sentido Chivilcoy–Buenos Aires, impactó de frente con un vehículo que lo hacía en dirección contraria. Como consecuencia del fuerte choque, el automóvil terminó sobre la banquina opuesta con una persona fallecida en su interior.

De acuerdo a lo publicado el portal mercedesya, el conductor del vehículo de menor porte fue identificado como Adriano Rodrigo Fabbricotti, de 36 años, médico domiciliado en la ciudad de Bariloche, quien falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas tras el impacto

En tanto, el camión quedó detenido sobre la banquina derecha, con la caja orientada hacia Buenos Aires y la cabina hacia Chivilcoy.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito y Bomberos, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y peritaje para determinar las causas del hecho.

Se aguardaban mayores precisiones oficiales en torno a la mecánica del accidente.

Noticia en desarrollo / Fuente: La Razón de Chivilcoy.