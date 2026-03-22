Sarmiento recibe a Aldosivi en un duelo clave por la permanencia

Sarmiento de Junín afrontará este domingo, desde las 15:30 en el estadio Eva Perón, un partido determinante cuando reciba a Aldosivi de Mar del Plata en un cruce directo por la lucha por la permanencia en el Torneo Apertura.

El equipo juninense sabe que tiene una oportunidad importante ante su gente para tomar aire en la tabla, frente a un rival que llega urgido y con cambios en la conducción técnica. Aldosivi, que todavía no logró ganar en el certamen, estrenará a Facundo Oreja como entrenador interino tras la salida de Guillermo Farré, en un contexto de fuerte presión por los resultados.

En ese escenario, Sarmiento buscará hacer valer la localía y sacar ventaja ante un rival golpeado. Además, el panorama en la tabla anual suma tensión: la victoria de Newell’s ante Gimnasia de Mendoza llevó al conjunto rosarino a las 6 unidades, superando a Aldosivi, que acumula 5 puntos.

El enfrentamiento no solo es clave por el presente inmediato, sino también por su impacto en los promedios. Sarmiento se ubica actualmente en el puesto 27º con un coeficiente de 0.964, apenas por encima de Aldosivi, que marcha 28º con 0.927. Por debajo aparecen Gimnasia de Mendoza (0.818) y Estudiantes de Río Cuarto (0.400).

De esta manera, el Verde tendrá una chance concreta de ampliar la diferencia con un competidor directo y comenzar a encaminar su objetivo de sostener la categoría, en un torneo que no da margen para errores.

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