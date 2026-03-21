El Museo Barda del Desierto se suma a POSVERSO 2026 con una cartografía poética única

En un cruce sin precedentes entre la geografía cultural de la Patagonia y la vanguardia artística bonaerense, POSVERSO BIENAL anunció la incorporación del Museo Barda del Desierto (mBDD) a su eje de artes visuales. Bajo el título Atlas, el proyecto presentará una curaduría desplegable que conecta tiempos geológicos, escrituras y experiencias producidas en el paisaje indómito del límite entre Neuquén y Río Negro.

Un museo sin paredes en el corazón de la Bienal

El mBDD es un referente de las "arquitecturas de límites difusos". Ubicado en un territorio de 70 hectáreas, este museo a cielo abierto utiliza la realidad aumentada y la geolocalización para intervenir el paisaje. Para la edición 2026 de POSVERSO, bajo la curaduría de su fundadora María Eugenia Cordero, el museo presentará una selección de más de 20 artistas internacionales que exploran la tensión entre la experiencia física y la mediación digital.

La propuesta se integra orgánicamente al concepto curatorial de la Bienal, "Del encantamiento y el horror", que busca en las poéticas experimentales una forma de disidencia frente al agotamiento del sistema actual.

Prestigio internacional y vanguardia situada

La inclusión del mBDD jerarquiza la programación de POSVERSO. El museo llega precedido por hitos recientes de gran relevancia, como el Premio Internacional OMAPA (Turín) y su participación en la 14ª Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo. Además, el proyecto cuenta con la activación de la obra “El museo es una escuela”, del reconocido artista Luis Camnitzer, consolidando su dimensión como espacio de investigación y educación ecosocial.

Junín: Epicentro del mapa artístico global

Con la dirección de Silvio De Gracia y Ana Montenegro desde la Galería Hotel Dada, POSVERSO 2026 se perfila como una de las citas culturales más importantes del Cono Sur. La participación del Museo Barda del Desierto se suma a un "mapamundi artístico" que ya cuenta con 53 creadores de 11 naciones, incluyendo nombres de la talla de Santiago Sierra (España), Mounir Fatmi (Marruecos) y Silvia Rivas (Argentina).

"POSVERSO no solo mira hacia afuera; reafirma la potencia de las escenas regionales. La llegada de la Barda del Desierto aporta esa mirada sobre el territorio, el refugio y la memoria que es vital para entender el arte de hoy", señalan desde la organización.

Coordenadas de la Bienal POSVERSO 2026: