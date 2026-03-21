Petrecca se pinta de violenta: "Debemos valorar el orden macroeconómico y la baja de la inflación"

El senador bonaerense del PRO, Pablo Petrecca, celebró el congreso nacional del espacio realizado en Parque Norte y destacó la necesidad de “consolidar el rumbo político” de cara a los próximos años. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en evidencia un fuerte contraste con el discurso que había sostenido tiempo atrás, cuando cuestionaba con dureza el impacto del ajuste del Gobierno nacional.

El encuentro, encabezado por el expresidente Mauricio Macri y con la participación de más de 3.000 dirigentes, se dio en un contexto de reconfiguración interna del PRO y definiciones estratégicas rumbo a 2027. Allí, Petrecca valoró la convocatoria y el mensaje político del líder del espacio. “Fue un encuentro muy impactante, con presencia de dirigentes de todo el país. Es importante valorar todo lo que construyó el PRO en más de 20 años”, afirmó.

En esa línea, el intendente de Junín (con pedido de licencia) sostuvo que el mensaje de Macri “anima a dar el próximo paso como espacio político” y puso el foco en la necesidad de consolidar el rumbo económico. “Debemos valorar el orden macroeconómico y la baja de la inflación, que son condiciones necesarias para sostener un proceso de transformación”, señaló.

Las definiciones no pasaron desapercibidas, especialmente si se las contrasta con su posicionamiento en plena campaña a senador provincial, hace tan sólo 8 meses atrás, cuando integraba el espacio Somos. En aquel momento, Petrecca había sido crítico del ajuste impulsado por el Gobierno nacional y planteaba interrogantes sobre sus consecuencias sociales: “¿No le duele al gobierno nacional que los jubilados tengan ingresos de miseria, o que no puedan comprar sus medicamentos, y que los pocos medicamentos que tenían cubiertos por el PAMI hoy no los tienen? ¿No duele al gobierno ver a médicos con sueldos de miseria?”.